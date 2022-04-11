Çağatay Ulusoy yakın dostları Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu oluyor!

Türk sinemasının üç jönü Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu, yakın dostluklarını pekiştiriyor. Ulusoy, iki oyuncuya komşu oluyor.

İKİ DÖNÜM ARAZİ



Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Marmaris Bozburun’da iki dönüm arazi satın alan oyuncu, denize sıfır arsasına hem imarlı ev yapabilir hem de iskele inşa edebilir. Aynı yerde Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’un da evleri bulunuyor.

Doğayla iç içe olmayı seven, balık tutmak ve dalmak gibi su sporlarıyla ilgili olan 31 yaşındaki Ulusoy da yaz tatillerini bu sakin beldede geçirmeyi iple çekiyor.