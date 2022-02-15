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MagazinBirce Akalay'dan İbrahim Çelikkol'a: Bir ömür ayrılmasın yollarımız
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Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol'a: Bir ömür ayrılmasın yollarımız

Yayınlandığı 2017-2018 sezonuna damga vuran Siyah Beyaz Aşk dizisinde başrolleri paylaşan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay’ın o günlerden beri dostlukları devam ediyor. Akalay, yakın dostu Çelikkol'un doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

15.02.2022 - 11:51 |
Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol'a: Bir ömür ayrılmasın yollarımız

Siyah Beyaz Aşk dizisinde başrolleri paylaşan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay’ın o günlerden kalma dostluğu devam ediyor. Akalay, yakın dostu Çelikkol'un doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

BİR ÖMÜR AYRILMASIN YOLLARIMIZ

Akalay, yakın dostunun doğum gününü şu mesajla kutladı; "İbom! Canımn içi, çocuk ruhlu, yüce gönüllü, koca adam. Yanımda olduğun her güne minnettarım... İyi ki doğdun paşam! Bir ömür ayrılmasın yollarımız, hayat yayla gibi o vefalı kalbine hep ferah ve huzurlu gelsin! İyi ki varsın can yoldaşım."

Birce Akalaydan İbrahim Çelikkola: Bir ömür ayrılmasın yollarımız

 

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