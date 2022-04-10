Biran Damla Yılmaz ve Çağrı Telkıvıran aşkı kısa sürdü!

Geçtiğimiz günlerde final yapan 'Maske Kimsin Sen' yarışmasında yer alan ünlü oyuncular Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka'nın çekimler sırasında yakınlaştığı iddia edilmiş ve ikili setten birlikte görüntülenmişti.

FARK EDİNCE PANİK OLDULAR



Metin Özülkü ve Doğu Demirkol'un telefonla kaydettiği görüntüde Bekiroğlu ve Kubilay Aka, el ele arkadaşlarının yanına geldi. Video çekildiğini fark edince eller hemen ayrıldı ama görüntü akıllarda soru işareti bırakmıştı.

BEKİROĞLU'NU SİLDİ, TAKİPTEN ÇIKTI!



Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından gözlerin çevrildiği Telkıvıran'ın, oyuncu sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını silip, sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekmişti.

Tüm bu yaşananların ardından Çağrı Telkıvıran, Kuruçeşme'de bir mekanda oyuncu Biran Damla Yılmaz ile samimi bir şekilde eğlendi. Buradan çıkan ikili, Arnavutköy'de başka bir mekana girerken yüzlerini sakladı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen ünlü ikili, mekanı ayrı ayrı terk etti. Mekandan ilk Telkıvıran çıktı.

Biran Damla Yılmaz ile ilgili sorulara cevap vermeyen müzisyen, gazetecilerin, "Aslı Bekiroğlu ile ilişkinizin Kubilay Aka yüzünden bittiği haberleri doğru mu?" sorusuna, "Hayır üçüncü bir kişi yüzünden bitmedi. Başka sebeplerden ayrıldık" diyerek oradan ayrıldı.

EL ELE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ



Biran Damla Yılmaz, oyuncu Aslı Bekiroğlu ile ihanet yüzünden ayrıldığı konuşulan müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı. İkili, arkadaşlarının doğum günü partine el ele katıldı. İkili, ilişkileriyle ilgili sorulara "Teşekkür ederiz" demekle yetindi.

AYRILDILAR MI?



Aslı Bekiroğlu'ndan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Biran Damla Yılmaz ile yeni bir ilişkiye yelken açan Çağrı Telkıvıran'ın mutluluğunun kısa sürdüğü iddia edildi. Biran Damla Yılmaz ve Çağrı Telkıvıran, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İkili, henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.