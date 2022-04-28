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MagazinBillie Eilish çocukluk aşkı olan ünlü ismi açıkladı!
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Billie Eilish çocukluk aşkı olan ünlü ismi açıkladı!

Dünyaca ünlü şarkıcı ABD'li Billie Eilish (20), Instagram hesabından hayranlarıyla soru-cevap etkinliği yaptı. Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olan Eilish, çocukluk aşkını açıkladı.

28.04.2022 - 14:30 |
Billie Eilish çocukluk aşkı olan ünlü ismi açıkladı!

Genç yaşta şöhrete kavuşan ve ergenliğinin büyük bir kısmını kamuoyunun gözleri önünde geçiren Billie Eilish, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Giyim tarzıyla da adından söz ettiren şarkıcı, son olarak takipçilerinin sorularını yanıtladı.

20 yaşındaki ünlü isim, hayranlarıyla Instagram'da yaptığı soru-cevap etkinliğinde çocukluk aşkının Sarah Michelle Gellar olduğunu açıkladı. 'Buffy the Vampire Slayer' yıldızı da Eilish'in beğenisini yanıtsız bırakmadı.

Her iki yıldızın hayranları da iki yıldızı birbirlerini sevdikleri için alkışladı. Bir hayran, “Billie’nin iyi bir zevki var” yazdı, bir diğeri, “Billie sadece en iyisini seçer. Buffy’yi seviyoruz” yazdı.

 

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