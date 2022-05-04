Barış Arduç tarzıyla dikkat çekti!

Rolü gereği saçını ve sakalını uzatan Barış Arduç, Etiler'de görüntülendiği mekanda tüm bakışları üzerine topladı.

"ÇOK YOĞUN TEMODA ÇALIŞIYORUZ"

Yaklaşık 20 dakika kaldığı mekandan Erdinç Gülener'le birlikte çıkan oyuncu, “Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Uzun zamandır görüşemediğimiz bir dostumuzun yanına geldik. Her şey çok güzel gidiyor” dedi.

Gupse Özay ile mutlu bir evlilik sürdüren 34 yaşındaki yakışıklı oyuncu, tercih ettiği Trençkot ve geniş paça jean ile tarzını konuşturdu.

Hüseyin Altun/Milliyet