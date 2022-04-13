Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım! Takipçilerini eskiye götürdü...

Şimdilerde Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan 'Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda yer alan Aylin Kontente, 2012'de meslektaşı Alper Kul ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliğinden iki oğlu olan oyuncu, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

Zaman zaman eski fotoğraflarını da takipçilerinin beğenisine sunan Aylin Kontente, son paylaşımıyla takipçilerini 19 yıl öncesine götürdü.

2003-2004 yılları arasında ekrana gelen 'Kampüsistan' ile setlere adım atan oyuncu, dizideki rol arkadaşları; Elif Akşar, Mine Tugay, İpek Değer, Irmak Ünal, Tuğçe Kazaz, İstemihan Tuna, Ekim Mağden, Burak altay, Engin Hepileri ve Kaan Urgancıoğlu ile objektif karşısında verdiği bu pozu Instagram'dan yayınladı.

DOĞA RUTKAY KAYITSIZ KALAMADI



39 yaşındaki oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Kontente'nin gönderisine arkadaşı Doğa Rutkay Kamal da "Ve o saçlar yine aynı. Tatlı gülüşün... Bayılıyorum." şeklinde yorum yaptı.

25 YAŞINDAYDI



Öte yandan Aylin Kontente, 'Kampüsistan'ın ardından 'Yaprak Dökümü' dizisinde de rol aldı. Ünlü isim, dizide Leyla'nın iş yerinden arkadaşı Nazlı karakterine hayat verdi. Kontente, Yaprak Dökümü'nde rol alırken 25 yaşındaydı.