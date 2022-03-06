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MagazinAcun Ilıcalı, Alpay Kazan'ın ardından yazdı: Kalbimden bir parça koptu bugün
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Acun Ilıcalı, Alpay Kazan'ın ardından yazdı: Kalbimden bir parça koptu bugün

Bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, bugün hayatını kaybetti.

06.03.2022 - 22:45 |
Acun Ilıcalı, Alpay Kazan'ın ardından yazdı: Kalbimden bir parça koptu bugün

Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı:

Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan.

Alpay Kazan bir süredir kanser tedavisi görüyordu...

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