Acun Ilıcalı, Alpay Kazan'ın ardından yazdı: Kalbimden bir parça koptu bugün
Bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, bugün hayatını kaybetti.
06.03.2022 - 22:45 |
Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı:
Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan.
Alpay Kazan bir süredir kanser tedavisi görüyordu...