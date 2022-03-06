Acun Ilıcalı, Alpay Kazan'ın ardından yazdı: Kalbimden bir parça koptu bugün

Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı:

Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan.

Alpay Kazan bir süredir kanser tedavisi görüyordu...