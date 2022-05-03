Yıllar önce Serkan Çağrı’nın da üyesi olduğu Grup Laçin tarafından yayınlanan türkü Serkan Çağrı’ nın türküyü program repertuarına alarak “Nefesten Sese Orkestrası” yla yeniden yorumlaması sonucu sosyal medyanın gözdesi haline geldi. Peki, Samsak Döveci hikayesi nedir? Samsak Döveci kim söylüyor? Samsak Döveci hangi yöreye ait? Samsak Döveci sözleri ve anlamı!

Sosyal medyayı sallayan “Samsak Döveci” şarkısı gündemden düşmüyor. Serkan Çağrı’nın hazırlayıp sunduğu Nefesten Sese isimli programda seslendirilen “Samsak Döveci” adlı eski bir Kütahya türküsü günlerdir sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor.

Serkan Çağrı’nın da üyesi olduğu Grup Laçin tarafından yayınlanan türkü Serkan Çağrı’ nın türküyü program repertuarına alarak “Nefesten Sese Orkestrası” yla yeniden yorumlaması sonucu sosyal medyanın gözdesi haline geldi.

Özellikle sözleri itibariyle dillere olduğu kadar akıllara da yer eden türkü kısa sürede 500 milyona yakın etkileşim aldı.

SAMSAK DÖVECİ SÖZLERİ

Langıdı lang lang langıdı lang lang

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Ebe gümecini toplayalım

Lazım olur saklayalım

Lazım olur saklayalım

Ardımıza bile bakmayalım

Langıdı lang lang langıdı lang lang

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Ebe gümecini pişirdim

Yedim yedim karnımı şişirdim

Yedim yedim karnımı şişirdim

Komşuları başıma üşürdüm

Langıdı lang lang langıdı lang lang

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

SAMSAK DÖVECİ NEDİR? SAMSAK DÖVECİ HİKAYESİ NE?

Samsak Döveci "Sarımsak Döveceği" anlamına gelmektedir. Samsak Döveci, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ait bir türküdür. Türkü, Emel Örgün tarafından Kütahya Tavşanlı'dan Orhan Kasap'tan derlenmiş.