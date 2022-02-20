Oscar Ödülleri Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana veriliyor. Bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri’nin adayları belli oldu. 2022 Oscar Ödülleri, üç yıl aradan sonra ilk kez sunuculu bir törenle sahiplerini bulacak ve ilk kez izleyicilerin oylarıyla belirlenecek iki kategoride ödül verilecek. Peki, Oscar Ödülleri ne zaman? Oscar oylamasına nasıl katılabilirsiniz? İşte 2022 Oscar adayları!

Oscar Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, hem pandemi sonrası dönemin ilk töreni için hem de daha önceden kaybettiği kitleyi yeniden yakalamak için 94. Akademi Ödülleri’ne yeni bir kategoriyi dahil ediyor.

2022 Oscar Ödülleri'nde ilk kez seyircilerin oylamasıyla belirlenecek iki kategoride Oscar ödülü verilecek. Akademi'nin bu kararı, seyirciler tarafından beğenilen 'Spider-Man: No Way Home' ve 'House of Gucci' gibi filmlerin Oscar yarışına dahil edilmemesinden doğan tepkiye karşı aldığı tahmin ediliyor. Ayrıca son yıllarda reytingleri düşen Oscar Ödül Töreni'ni hareketlendirme çabası olarak da değerlendiriliyor.

OSCAR ÖDÜLLERİ NE ZAMAN?

2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart'ta Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek

OSCAR OYLAMASINA NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

Seyircilerin oylarıyla belirlenecek ilk ödül kategorisi, seyircileri en çok neşelendiren film sahnesini belirleyecek. Bu kategoride oy kullanmak için Twitter üzerinden sizi en çok neşelendiren ve heyecanlandıran sahneyi paylaşarak ve #OscarsCheerMoment etiketini kullanarak oy verebilirsiniz.

Oylamaya katılmanın ikinci yolu ise "OscarsFanFavorite.com" adresine gitmek ve filmin adını, oylamak istediğiniz sahneyi ve neden bu sahneyi seçtiğinizi yazarak oy kullanmak. Ancak bu seçenek Türkiye'den oy kullanacak kişiler için geçerli değil.

Bu kategorinin oylamaları 20 Şubat Pazar günü son bulacak.

'OSCARS FAN FAVORITE' ÖDÜLÜ

Seyircilerin 2021'in en iyi filmini belirleyeceği bu kategori için de benzer şekilde oy kullanılıyor. Twitter üzerinden #OscarsFanFavorite ve #Sweepstakes etiketleriyle birlikte 2021 yılında en beğendiğiniz filmi paylaşarak oylamaya katılabilirsiniz. Günde en fazla 20 kez oy kullanılabilecek bu kategoride oylamalar 3 Mart'a kadar sürecek.

Kazanan filmi öneren kullanıcılar arasında yapılacak çekilişle birlikte, üç kullanıcı gelecek yılki törene davet edilecek.

İŞTE 2022 OSCAR ADAYLARI

EN İYİ FİLM

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

EN İYİ YÖNETMEN

Kenneth Branagh - Belfast

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Jane Campion - The Power of the Dog

Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car

Steven Spielberg - West Side Story

EN İYİ KADIN OYUNCU

Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman - The Lost Daughter

Penélope Cruz - Parallel Mothers

Nicole Kidman - Being the Ricardos

Kristen Stewart - Spencer

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Javier Bardem - Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog

Andrew Garfield - tick, tick… BOOM!

Will Smith - King Richard

Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Drive My Car

Flee

The Hand of God

Lunana: A Yak in the Classroom

The Worst Person in the World

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Anjanue Ellis (King Richard)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Ciarán Hinds - Belfast

Troy Kotsur - CODA

Jesse Plemons - The Power of the Dog

JK Simmons - Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

EN İYİ KISA CANLI AKSİYON FİLMİ

Ala Kachuu - Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

EN İYİ KISA ANİMASYON

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

Don’t Look Up

Dune

Encanto

Parallel Mothers

The Power of the Dog

EN İYİ SES

Belfast

Dune

No Time to Die

The Power of the Dog

West Side Story

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

EN İYİ KURGU

Don’t Look Up

Dune

King Richard

The Power of the Dog

tick, tick... BOOM!

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ

Coming 2 America

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

EN İYİ ANİMASYON

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs the Machines

Raya and the Last Dragon

EN İYİ KISA ANİMASYON

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

“Be Alive” (King Richard)

“Dos Oruguitas” (Encanto)

“Down to Joy” (Belfast)

“No Time to Die” (No Time to Die)

“Somehow You Do” (Four Good Days)

EN İYİ BELGESEL

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul (Or When The Revolution Could Not Be Televised)

Writing with Fire

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story