Oscar Ödülleri ne zaman? Oscar oylamasına nasıl katılabilirsiniz? İşte 2022 Oscar adayları!
Oscar Ödülleri’nin adayları açıklandı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscarbu yıl 94. kez sahiplerini bulacak. 2022 Oscar Ödülleri'nde ilk kez izleyicilerin oylarıyla belirlenecek iki kategoride ödül verilecek. Peki, Oscar Ödülleri ne zaman? Oscar oylamasına nasıl katılabilirsiniz? İşte 2022 Oscar adayları ve oylamaya katılma yolları...
Oscar Ödülleri Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana veriliyor. Bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri’nin adayları belli oldu. 2022 Oscar Ödülleri, üç yıl aradan sonra ilk kez sunuculu bir törenle sahiplerini bulacak ve ilk kez izleyicilerin oylarıyla belirlenecek iki kategoride ödül verilecek. Peki, Oscar Ödülleri ne zaman? Oscar oylamasına nasıl katılabilirsiniz? İşte 2022 Oscar adayları!
Oscar Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, hem pandemi sonrası dönemin ilk töreni için hem de daha önceden kaybettiği kitleyi yeniden yakalamak için 94. Akademi Ödülleri’ne yeni bir kategoriyi dahil ediyor.
2022 Oscar Ödülleri'nde ilk kez seyircilerin oylamasıyla belirlenecek iki kategoride Oscar ödülü verilecek. Akademi'nin bu kararı, seyirciler tarafından beğenilen 'Spider-Man: No Way Home' ve 'House of Gucci' gibi filmlerin Oscar yarışına dahil edilmemesinden doğan tepkiye karşı aldığı tahmin ediliyor. Ayrıca son yıllarda reytingleri düşen Oscar Ödül Töreni'ni hareketlendirme çabası olarak da değerlendiriliyor.
OSCAR ÖDÜLLERİ NE ZAMAN?
2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart'ta Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek
OSCAR OYLAMASINA NASIL KATILABİLİRSİNİZ?
Seyircilerin oylarıyla belirlenecek ilk ödül kategorisi, seyircileri en çok neşelendiren film sahnesini belirleyecek. Bu kategoride oy kullanmak için Twitter üzerinden sizi en çok neşelendiren ve heyecanlandıran sahneyi paylaşarak ve #OscarsCheerMoment etiketini kullanarak oy verebilirsiniz.
Oylamaya katılmanın ikinci yolu ise "OscarsFanFavorite.com" adresine gitmek ve filmin adını, oylamak istediğiniz sahneyi ve neden bu sahneyi seçtiğinizi yazarak oy kullanmak. Ancak bu seçenek Türkiye'den oy kullanacak kişiler için geçerli değil.
Bu kategorinin oylamaları 20 Şubat Pazar günü son bulacak.
'OSCARS FAN FAVORITE' ÖDÜLÜ
Seyircilerin 2021'in en iyi filmini belirleyeceği bu kategori için de benzer şekilde oy kullanılıyor. Twitter üzerinden #OscarsFanFavorite ve #Sweepstakes etiketleriyle birlikte 2021 yılında en beğendiğiniz filmi paylaşarak oylamaya katılabilirsiniz. Günde en fazla 20 kez oy kullanılabilecek bu kategoride oylamalar 3 Mart'a kadar sürecek.
Kazanan filmi öneren kullanıcılar arasında yapılacak çekilişle birlikte, üç kullanıcı gelecek yılki törene davet edilecek.
İŞTE 2022 OSCAR ADAYLARI
EN İYİ FİLM
Belfast
CODA
Don’t Look Up
Drive My Car
Dune
King Richard
Licorice Pizza
Nightmare Alley
The Power of the Dog
West Side Story
EN İYİ YÖNETMEN
Kenneth Branagh - Belfast
Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza
Jane Campion - The Power of the Dog
Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car
Steven Spielberg - West Side Story
EN İYİ KADIN OYUNCU
Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye
Olivia Colman - The Lost Daughter
Penélope Cruz - Parallel Mothers
Nicole Kidman - Being the Ricardos
Kristen Stewart - Spencer
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Javier Bardem - Being the Ricardos
Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog
Andrew Garfield - tick, tick… BOOM!
Will Smith - King Richard
Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
Drive My Car
Flee
The Hand of God
Lunana: A Yak in the Classroom
The Worst Person in the World
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Jessie Buckley (The Lost Daughter)
Ariana DeBose (West Side Story)
Judi Dench (Belfast)
Kirsten Dunst (The Power of the Dog)
Anjanue Ellis (King Richard)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Ciarán Hinds - Belfast
Troy Kotsur - CODA
Jesse Plemons - The Power of the Dog
JK Simmons - Being the Ricardos
Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Dune
Nightmare Alley
The Power of the Dog
The Tragedy of Macbeth
West Side Story
EN İYİ KISA CANLI AKSİYON FİLMİ
Ala Kachuu - Take and Run
The Dress
The Long Goodbye
On My Mind
Please Hold
EN İYİ KISA ANİMASYON
Affairs of the Art
Bestia
Boxballet
Robin Robin
The Windshield Wiper
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
CODA
Drive My Car
Dune
The Lost Daughter
The Power of the Dog
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
CODA
Drive My Car
Dune
The Lost Daughter
The Power of the Dog
EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ
Don’t Look Up
Dune
Encanto
Parallel Mothers
The Power of the Dog
EN İYİ SES
Belfast
Dune
No Time to Die
The Power of the Dog
West Side Story
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Cruella
Cyrano
Dune
Nightmare Alley
West Side Story
EN İYİ KURGU
Don’t Look Up
Dune
King Richard
The Power of the Dog
tick, tick... BOOM!
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ
Coming 2 America
Cruella
Dune
The Eyes of Tammy Faye
House of Gucci
EN İYİ ANİMASYON
Encanto
Flee
Luca
The Mitchells vs the Machines
Raya and the Last Dragon
EN İYİ KISA ANİMASYON
Affairs of the Art
Bestia
Boxballet
Robin Robin
The Windshield Wiper
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
“Be Alive” (King Richard)
“Dos Oruguitas” (Encanto)
“Down to Joy” (Belfast)
“No Time to Die” (No Time to Die)
“Somehow You Do” (Four Good Days)
EN İYİ BELGESEL
Ascension
Attica
Flee
Summer of Soul (Or When The Revolution Could Not Be Televised)
Writing with Fire
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Dune
Free Guy
No Time to Die
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Spider-Man: No Way Home
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
Dune
Nightmare Alley
The Power of the Dog
The Tragedy of Macbeth
West Side Story
- Oscar oylaması
- Oscar adayları 2022
- Oscar oylaması nasıl yapılır
- Oscar oylamasına nasıl katılabiliriz
- Oscar adayları nasıl belirlenir
- Oscar adayı
- en çok neşelendiren film sahnesi
- Oscar oy kullanmak için
- #OscarsCheerMoment
- Oscar Oylamaya katılma
- #Sweepstakes
- #OscarsFanFavorite
- Twitter Oscar
- Oscar en iyi film
- 27 Mart Oscar Ödül Töreni
- 27 Mart 2022