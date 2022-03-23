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Mudanya Tiyatro Günleri başlıyor

Kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılan Mudanya Belediyesi, Dünya Tiyatro Günü kapsamında 24-27 Mart tarihlerinde 4 farklı oyunu tiyatroseverlerle buluşturuyor.

23.03.2022 - 10:43 |
Mudanya Tiyatro Günleri başlıyor

Mudanya Tiyatro Günleri başlıyor. Mudanya Belediyesi, 24-27 Mart tarihlerinde 4 farklı oyunu tiyatroseverlerle buluşturuyor. Mudanya Tiyatro Günleri kapsamında Mudanya Kent Konseyi oyuncuları “Savaş Oyunu” ile 24 Mart’ta, Ekim Sanat oyuncuları “Hayyam” ile 25 Mart’ta, Ankara Birlik Tiyatrosu oyuncuları “Mahzuni Şerif” ile 26 Mart’ta, İzmir Halk Tiyatrosu oyuncuları “Aziz Nesin Kabare” ile 27 Mart’taUğur Mumcu Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak. Mudanya Tiyatro Günleri etkinlikleri kapsamında Cengiz Toraman’ın yönettiği Levent Üzümcü, Ali Hakan Beşen, Mehmet Küçükgünaydın ve Cengiz Toraman’ın sahnelediği “Aziz Nesin Kabare”, Ali Öztunç’un yazdığı, Gül Göker’in oyunlaştırdığı, Murat Sarı’nın yönettiği “Mahzuni Şerif”, Ömer Naci Topçu’nun yazıp yönettiği “Hayyam” ile Mudanya tiyatroya doyacak.

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