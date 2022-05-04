Hıdırellez şenlikleri ne zaman, nerede yapılacak? İşte Hıdırellez etkinlik programı!
Baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez bu yıl etkinliklerle kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’da yapılacak Hıdırellez etkinlik programını açıkladı. 4 gün sürecek Hıdırellez Şenlikleri’nde gün boyu süren aktiviteler ve konserler yer alacak. Peki, Hıdırellez şenlikleri ne zaman, nerede yapılacak? İşte Hıdırellez etkinlik programı!
Doğanın canlanışı, baharı karşılama olarak kutlanan Hıdırellez, bu yıl 2 yıl aranın ardından kısıtlamasız olarak kutlanacak. Dileklerin dilendiği, bereketin sürmesi için duaların edileceği Hıdırellez, pek çok yerde kutlamalara sahne olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Hıdırellez Şenlikleri programını duyurdu. 4 gün sürecek şenliklerde, konserlerden, dans gösterilerine, atölyelerden tiyatroya pek çok etkinlik yer alanacak. Peki, Hıdırellez şenlikleri ne zaman, nerede yapılacak? İşte Hıdırellez etkinlik programı!
HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİ NE ZAMAN?
Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl İBB Kültür A.Ş tarafından Topkapı Kültür Parkı’nda düzenlenecek. 5-8 Mayıs’ta gerçekleşecek. Hızır ve İlyas kardeşlerin yeryüzünde buluşma günü olarak kutlanan Hıdırellez Şenliklerinde; ateşten atlama, ağaca dilek bağlama gibi ritüeller gerçekleştirilecek. Roman dansı, atölyeler, Topkapı Park Amfi Tiyatro’da ise konser ve film gösterimleri 8 Mayıs Anneler gününe kadar devam edecek.
HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİNDE NELER OLACAK?
Topkapı Kültür Parkı’nda Amfi Tiyatro ve Park alanında düzenlenecek etkinliklerde konserler ve atölyeler yer alacak. Çocuklar tohum dikme, uçurtma yapma, resim ve beden perküsyon atölyelerine katılacak. Park alanında Roman dans atölyesi ile İstanbullular roman dansı öğrenecek. Atölyelere alanda gezen Balkan Müzik grubu eşlik edecek. Ağaçlara dilekler bağlanacak. Dilekler kabul olsun umuduyla ateşin üstünden atlanacak.
Topkapı Kültür Park Amfi Tiyatrodaki programda ise roman dans gösterileri izlenecek. Kalburbastı, Cüneyt Sepetçi ve Dolapdere Orkestrası, Ramazan Sesler ve Light in Babylon sahne alacak. Amfi Tiyatrodaki program, Hıdırellez kutlamalarının ardından 8 Mayıs Anneler Günü’ne kadar çeşitli konser ve film gösterimleri ile devam edecek. Etkinlik dizisinin son konserinde Ceylan Ertem sahne alacak.
PROGRAM AKIŞI
5 MAYIS 2022 PERŞEMBE
GÜN BOYU AKTİVİTELER
Kortej ekibi
Baloncu palyaço
Pamuk şeker, patlamış mısır ve limonata dağıtımı
Dilek ağaçları
Hıdırellez ateşleri
ATÖLYELER
Rüzgar Gülü
Uçurtma
Çiçek Dikimi
Kına Yakma
Dilek Atölyesi
PARK SAHNE PROGRAMI
12:00 Alan Açılışı
12:30 Alanda Gezici Müzik
13:00 Roman Dansı Atölyesi
13:30 Alanda Gezici Müzik
14:00 Roman Dansı Atölyesi
14:30 Alanda Gezici Müzik
15:00 Roman Dansı Atölyesi
15:30 Alanda Gezici Müzik
AMFİ TİYATRO PROGRAMI
16:00 KONSER: Kalburabasti
16:45 Roman Dansı Gösterisi
17:00 KONSER: Cüneyt Sepetçi ve Dolapdere Orkestrası
18:15 Roman Dansı Gösterisi
18:30 KONSER: Ramazan Sesler
19:45 Roman Dansı Gösterisi
20:00 KONSER: Light in Babylon
6 MAYIS 2022 CUMA
20:00 Eda Baba
7 MAYIS 2022 CUMARTESİ
19:00 Elçin Orçun
8 MAYIS 2022 PAZAR
16:00 Fikri Karayel
18:00 Ceylan Ertem “Sezen Aksu Tribute”
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