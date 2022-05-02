2022 Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl, mayıs ayında gerçekleşecek. 2021 yılında İtalya temsilcisi Maneskin'in kazanması nedeniyle 2022 Eurovision İtalya’da düzenlenecek. Rusya, Ukrayna'daki kriz nedeniyle Eurovision 2022 şarkı yarışmasına katılamayacak. Peki, Eurovision 2022 ne zaman? Eurovision nerede yapılacak? Türkiye Eurovision 2022’ye katılacak mı? İşte detaylar…

2022 EUROVISON ŞARKI YARIŞMASI NE ZAMAN?

10 Mayıs ve 12 Mayıs tarihlerinde iki kez yarı final micadelesinin sergileneceği Eurovision’un finali 14 Mayıs’ta yapılacak. Yarışma, Torino’daki PalaOlimpico adlı stadyumda yapılacak.

İşte 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak ülkeler:

Arnavutluk, Avustralya, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandşya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, İngiltere

TÜRKİYE YARIŞMAYA KATILACAK MI?

Türkiye, 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek Eurovision’dan çekilmişti. Ancak haziran ayında Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na yeniden katılma sinyali vermiş, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yarışma ile ilgili tekrar görüşmelere başlandığını açıklamıştı. Eren, "Eurovision’un başına Kuzey Avrupa’dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem" demişti.

Eurovision Şarkı Yarışması 65 yıldır yapılsa da Türkiye yarışmaya ilk kez 1975 yılında dahil olmuştu. Bugüne dek en büyük başarısını 2003 yılında Sertab Erener’in birinciliğiyle gösteren Türkiye, 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’nda yok.