Bakan Ersoy, Avrupa Konseyi Kültür Bakanları Konferansı’na katıldı

Konferansa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İtalya'nın dönem başkanlığında Strazburg'da düzenlenen ‘Avrupa Konseyi Kültür Bakanları Konferansı’nda deneyimlerimizi ve görüşlerimizi paylaştık. Uluslararası alanda barışın ve kültürel miras unsurlarının korunmasına yönelik olarak mevkidaşlarımıza dayanışma vurgusu yaptık” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Ersoy burada temaslarda bulunarak İsviçre İçişleri Bakanı Alain Berset, Uluslararası Kültürel Varlıkların Korunması ve Restorasyonu Çalışmaları Merkezi (ICCROM) Genel Müdürü Webber Ndoro, Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti gibi isimlerle de bir araya geldi. Ersoy görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “İsviçre İçişleri Bakanı Sayın Alain Berset ve Uluslararası Kültürel Varlıkların Korunması ve Restorasyonu Çalışmaları Merkezi (ICCROM) Genel Müdürü Sayın Webber Ndoro ile bir araya geldik. Kültür varlıklarının korunmasında kaçakçılıkla mücadele üzerine görüştük. Arnavutluk Kültür Bakanı Sayın Elva Margariti ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki ortak tarihî ve kültürel mirasların korunması ve restorasyonu konusunda fikir alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.