Bir Evlilik Müzikali sahneleniyor!

Bir Evlilik Müzikali oyun özeti; Ekonomik sıkıntılar yaşayan bir aktör, tiyatro sahnesinde kendine küçük bir yaşam alanı oluşturmuştur. Başından geçen evliliği, bunun beraberinde gelişen çıkar ilişkilerini ve serzenişte bulunduğu yaşam mücadelesini seyirciyle paylaşır. 6 özgün besteyi 3 farklı enstrümanla canlı çalıp söyler.

Bir Evlilik Müzikali;

Mizahı müzikle harmanlayarak yüzyıllardır ayakta kalmaya çalışan evlilik müessesine dair sürüncemeleri ele alıyor. “İnanmalı mıyız aşka? Sonunda varsa evlilik? Bu müessese bir başka, bazısı için delilik…”

BİR EVLİLİK MÜZİKALİ oyun künyesi;

YAZAN-OYNAYAN: Öner Ateş

YÖNETEN: Bülent Çolak

DEKOR VE IŞIK TASARIM: Erkan Kaya

MÜZİK DİREKTÖRÜ: Özer Ateş

ŞARKI SÖZLERİ: Faruk Üstün

REJİ ASİSTANI: Seda Nur Aksu

BÜLENT ÇOLAK Yönetmen

1977 İstanbul doğumlu. Oyunculuğa lisedeyken Kartal Sanat Tiyatrosu’nda başladı.2002/2011 yılları arasında Semaver Kumpanya ’da oyuncu olarak çalıştı.İlk oynadığı film “Hoşça kal yarın” dır. Fenomen olan “Geniş Aile” dizisinde Ulvi karakterini canlandırmıştır. Yönetmenliğe ilk 2012 yılında “Yollu“ adlı tiyatro oyunuyla başladı. Birçok dizi ve sinema filmlerinde oynayan Bülent Çolak, sahne çalışmalarına,2k1h’nin ilk yapımı olan “Bir Evlilik Müzikali“ ile devam ediyor.

ÖNER ATEŞ Yazan-Oynayan

1982 İstanbul doğumlu. Tiyatro hayatına 1995 yılında Bakırköy’de başladı. Birçok dizi ve filmlerde oynayan Öner Ateş, son olarak “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde oynamıştır. “Titanik Orkestrası” oyunu ile Uluslararası Shumen tiyatro festivalinde en iyi yabancı performans ödülüne layık görülmüştür. Moda Sahnesi yapımı “Ver Parayı” isimli oyunda da yer almıştır. Oyuncu aynı zamanda gitar ve perküsyon çalmaktadır. 2k1h’nin ilk yapımı olan“Bir Evlilik Müzikali” isimli oyunda yazar ve oyuncu olarak görev

almaktadır.

ÖZER ATEŞ Müzik Direktörü1979 İstanbul doğumlu. Profesyonel müzik hayatına 1999 yılında İstanbul’da başladı. Birçok soliste eşlik

etti. Şimdilerde “Leman Sam, Mirkelam, Two Turkish Tenors” gibi sanatçıların orkestrasında bas gitarist

olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda “telli davul” isimli projenin aranjörlüğünü yapmaktadır.

FARUK ÜSTÜN Şarkı Sözleri

1968 İstanbul doğumlu. 2001 yılından bu yana Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyuncu olarak görev almaktadır. “Bir Baba Hamlet, Donkişot’um BEN, Irgat” gibi birçok oyuna şarkı sözü yazmıştır. Oyuncu,aynı zamanda ünlü bir seslendirme sanatçısıdır.

ERKAN KAYA Dekor ve ışık tasarım



1987 İstanbul doğumlu. Oyuncu olarak başladığı tiyatro hayatına ışık ve dekor tasarımı yaparak devam etmektedir. Çocuk ve yetişkin oyunlarında çalışmalarını halen sürdürmektedir.