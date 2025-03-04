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GündemZorlu şartlarda bir eğitim neferi! Ceylan Öğretmen büyük bir özveriyle görevini yapıyor
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Zorlu şartlarda bir eğitim neferi! Ceylan Öğretmen büyük bir özveriyle görevini yapıyor

04.03.2025 - 19:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Zorlu şartlarda bir eğitim neferi! Ceylan Öğretmen büyük bir özveriyle görevini yapıyor

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kışkılı köyünün Ceylan Kırtay isimli öğretmeni, köyün çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için büyük bir özveriyle çalışıyor.

Kışkılı köyü okulunda görev yapan Ceylan Kırtay isimli öğretmen, birleştirilmiş sınıf sistemiyle eğitim veriyor. Kış aylarında yolların karla kapanması, yaz aylarında ise engebeli arazilerin ulaşımı güçleştirmesi Ceylan öğretmenin öğrencilerine ulaşmasını daha da zorlaştırıyor. Ancak Ceylan öğretmen, tüm bu engellere rağmen, çocukların eğitimden mahrum kalmaması için elinden geleni yapıyor.

Zorlu şartlarda bir eğitim neferi Ceylan Öğretmen büyük bir özveriyle görevini yapıyor

Ceylan öğretmen, sadece akademik başarıya odaklanmayarak, öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, çevre bilincini geliştirmek ve sosyal becerilerini artırmak için çeşitli etkinlikler de düzenliyor. Köyün kısıtlı imkanlarına rağmen çocukların ufkunu açacak projeler geliştiren öğretmen, onları geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlıyor.

Zorlu şartlarda bir eğitim neferi Ceylan Öğretmen büyük bir özveriyle görevini yapıyor

Ceylan öğretmenin fedakarlıkları yalnızca öğrencileriyle sınırlı kalmıyor. Köy halkıyla da güçlü bağlar kurarak, onların güvenini ve sevgisini kazanan öğretmen, sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak toplumsal dayanışmayı da artırıyor.

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