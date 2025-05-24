Zonguldak'ta mağaralar içinde yıllar sonra açıldı!

Uzun yıllardır Ereğli'de kültür-sanat alanında faaliyet gösteren Serkan Ağaç tarafından, yaklaşık 2 milyon TL'lik yatırımla yenilenen amfi tiyatro, modern bir görünüme kavuşturuldu.



Konuyla ilgili açıklama yapan Ağaç, "Cennet-Cehennem Ağzı Mağaraları içerisindeki eski bir yapı olan Acheron Amfi Tiyatro'yu alarak restore ettik. 10 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyoruz, ancak son bir yıldır bu yapıyı baştan sona yenileyerek hizmete sunduk. Devlet desteği almadan, tamamen kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. Ereğli halkının kültür ve sanatla buluşması için elimizden geleni yaptık" dedi.



Ağaç, restorasyon sürecinde AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ve Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın, her konuda yanlarında olduklarını ve kendilerine destek verdiklerini ifade ederek teşekkür etti.







Yaz etkinliklerinin "Acheron Yaz Etkinlikleri" adı altında devam edeceğini belirten Ağaç, "Bu akşam Cem Adrian konserimiz var. 1-12 Haziran tarihleri arasında çocuklara yönelik etkinliklerimiz olacak. Yaz boyunca birçok sanatçıyla programlarımız devam edecek" diye konuştu.

Yenilenen Acheron Amfi Tiyatro, Ereğli ve çevre ilçelerden gelecek sanatseverlere kapılarını açtı. Vatandaşlar, düzenlenecek etkinliklere davet edildi.