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Zonguldak’ta kuvvetli rüzgar; 7 metreyi aşan dalgalar oluştu

Zonguldak’ta yağmurla birlikte rüzgar etkili olurken, kıyıda 7 metreyi geçen dalgalar oluştu. Dalgaların boyu zaman zaman mendireği aştı.

29.03.2023 - 15:12 | | Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK (DHA)
Zonguldak’ta kuvvetli rüzgar; 7 metreyi aşan dalgalar oluştu

Kentte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından beklenen yağış gece saatlerinde  başladı. Yağışlı hava zaman zaman etkili olurken derelerin denize ulaştığı Zonguldak Limanı ve açıkları çamur rengine büründü.

Sabah saatlerinde şiddetli rüzgarın da etkili olduğu kentte dev dalgalar oluştu. Dalgaların boyu zaman zaman 7 metreyi aşıp mendireği geçerek limanın içine döküldü.

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