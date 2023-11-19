Zonguldak'ta irtibatı kesilen kargo gemisini arama çalışmalarını sürdürüyor

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Zonguldak ilimizde yaşanan olumsuz hava ve deniz koşullarına bağlı olarak bölgede aşırı yağış ve fırtına meydana gelmiştir. Olumsuz meteoroloji durumundan 3 gemi etkilenmiştir. Ereğli’de iki geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilmiş; arama kurtarma çalışmalarına süratle başlatılmıştır. Ekipler tarafından yürütülen yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda; Birinci gemide 12, İkinci gemide 13 olmak üzere; toplam 25 mürettebat kurtarılmıştır. İçerisinde 12 mürettebat bulunan ve irtibat kesilen bir kargo gemisi ile ilgili çalışmalar aralıksız devam etmektedir. AFAD Başkanımız Vali Sn. Okay Memiş çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.