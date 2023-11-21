Zonguldak'ta gemi battı! Kayıp mürettebatın son mesajı ortaya çıktı

Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşanan kuvvetli fırtına ve yağışın ardından, Pallada isimli kuru yük gemisi ikiye bölünerek enkazı karaya oturdu. Gemideki 13 mürettebat ekiplerce kurtarıldı. Sahile vuran gemi, vatandaşlar tarafından merakla izlendi ve görüntülendi.

Mendireğe çarptıktan sonra batan Türk Bayraklı Kafkametler isimli gemisinin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla devam ediyor. Dün Kafkametler isimli gemide aşçı olarak görev yapan Metin Usta'nın cansız bedeni kıyıya vurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, kayıp mürettebatları bulmak için yoğun çaba sarf ediyor. Havadan uçak ve helikopterler, denizden botlar ve karadan termal kameralarla donatılmış ekipler, aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Ereğli Belediyesi ekipleri, büyük hasar gören ve adeta bir çöplüğe dönüşen sahilde temizlik çalışmalarına başladı. Sahilde yaşanan felaketin izlerini silerek eski haline dönmesi için titiz bir çalışma yürütülüyor.

KAYIP MÜRETTEBATIN SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde limanın hemen dışında fırtınaya yakalanan ve irtibat kesilen Kafkametler isimli kuru yük gemisini ve kayıp 11 personelini arama çalışmaları, 3 gündür devam ediyor. Hava şartlarının dönmesinin ardından ilk kez kayıp gemi sahil güvenliğe ait bot ve dalgıçlar tarafından aranmaya başlandı. Yapılan aramalarda ise kayıp geminin batığının yerinin belirlendiği öğrenildi. Ulaşılan gemi batığının iki parça halinde olduğu belirtildi. Kayıp gemi mürettebatını arama çalışmaları devam ederken mürettebatın yakınları ise gelecek umutlu haberi bekliyor. Geçen her dakika umutları azalan aileler, göz yaşları içerisinde yapılan arama çalışmalarını takip ediyor.

Gemide telsizci olarak görev yapan ve kayıp olan mürettebattan Mustafa Nacar'ın kardeşi Ahmet Nacar, ağabeyinin en son babasına ''Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz'' yazılı mesaj gönderdiğini ifade etti. Mesajın ardından defalarca kez telefonla aramalarına rağmen ağabeyine ulaşamadıklarını anlatan Ahmet Nacar, ''Ağabeyim Mustafa sabah saat 10:09 sıralarında, babam Mehmet Nacar'ın telefonuna, 'Hakkınızı helal edin. Gemi karaya oturdu. Batıyoruz' yazılı mesaj atmış. Ondan sonra iletişimimiz koptu. Defalarca kez telefonla aradık ama ulaşamadık. Şu an elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Hiç bir haber yok, bilgi yok'' diye konuştu.

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Baba Mustafa Nacar, halen kayıtlı olan mesajına bakarak göz yaşı dökerken oğlundan gelecek umutlu haberi bekliyor. Kayıp mürettebattan Mustafa Nacar'ın babasına yazdığı mesajda, yaşadıkları paniği de gösteren harf hataları dikkat çekerken mesajın alt kısmında ise baba Mehmet Nacar'ın oğluna ulaşmak için yaptığı ve cevap alamadığı çağrılar yer aldı.

BATAN GEMİNİN BİR BÖLÜMÜ BULUNDU

Fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, gemiye ait parçaların bir kısmı bulundu. Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve AFAD tarafından başlatılan çalışma kapsamında dalgıçlar da su altında arama yaptı. Fırtınada dev beton blokların bulunduğu mendirekte oluşan hasar da görüntülere yansıdı.

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BATIĞA ULAŞILDI



Kayıp geminin güverte sorumlusu Tamer Özer'in çocukları Atınç ve Alper Özer de, mendirekte çalışmaları takip ederek, umutla gelecek haber bekliyor. Atınç Özer ise 'Ben sabah sabah 08:42 gibi babamın telefonu aradım babamı. Çalıyordu. Sonra saat 10:30-11:00 gibi aradım telefonuna ulaşamadım. O aralarda muhtemelen boğulma, panik anları vardı herhalde. Sonra iletişimiz kesildi. Babam güverte sorumlusuydu. Ereğliliydi' dedi.

Gemi batığına ulaşıldığı yönünde bilgi geldiğini de belirten Atınç Özer, ''Geminin en son çarptığı mendireğin orada gemi batığı tespit edildi deniyor ama şuan resmi bir açıklama olmadı'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan fırtınada ikiye bölünerek, her iki parçası karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisinin çevresinde güvenlik tedbirleri alınırken, gemi personeli ise halat yardımıyla çıktığı gemideki bazı elektronik parçaları ve mürettebatın eşyalarını aldı. Valiz ve çantalar, gemiden bağlandığı halat yardımıyla indirildi.

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SAHİL GÜVENLİK'TEN AÇIKLAMA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmalarıyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, 1 helikopter, 1 uçak, 6 bot, 2 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ile 74 personelle arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

AFAD BAŞKANI: GEMİNİN KONUMUNU TESPİT ETTİK

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan 'Kafkametler' isimli gemiyi arama çalışmalarına ilişkin AFAD Başkanı Okay Memiş, "Bu saate kadar yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, geminin konumunu tespit ettik. Tam da bizim uzman arkadaşlarımızın tahmin etmiş olduğu bölgede, geminin battığını biliyoruz. Orada, dalgıçlarımız şu anda arama-tarama faaliyetlerini yoğunlaştırmış bulunmaktalar. 2 gündür bölgemizde çok yoğun bir yağış ve aşırı bir fırtına vardı. Hatta fırtınanın üzerinde bir kasırga ve ülkemizde görmeye alışık olmadığımız 'tornado' denilen aşırı bir rüzgar olarak tanımlayabileceğimiz bir doğa olayıyla karşı karşıya kaldık. Geminin konumunu, daha önceden tahmin etmiş olduğumuz limanın uç tarafında tespit ettik. Bildiğiniz üzere 12 mürettebatı vardı. Bu mürettebattan 1 kişinin maalesef cansız bedenine ulaşmıştık. 11 mürettebatımızın arama-tarama ve kurtarma çalışmalarına da devam ediyoruz. 159 kişiden oluşan bir arama, tarama ve kurtarma ekibimiz var. Bu faaliyetlerimizde AFAD, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Jandarma SAK, Emniyet Dalgıç ve gönüllü dalgıçlarımız ile 4 tane de su altı robotu kullanıyoruz. Şu anda hava muhalefeti yok. Ancak deniz çalkantılı olduğu için dipte görüş seviyesi, 25 santimetreye kadar düşüyor. Dronlarımızı da uçuruyoruz. İnşallah geriye kalan 11 mürettebatımızla ilgili olarak da ilerleyen süreçte bilgi vereceğiz" dedi.

'ESKİ HALİNE GETİRMEK İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ'

Kent merkezindeki zarardan da bahseden Memiş, "Tabii bununla birlikte aşırı yağıştan dolayı Ereğli ilçe merkezinde de hem konutlarda hem de iş merkezlerinde yer yer zararlar olmuştu. Zarar tespit çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Onları bugün tamamlayacağız. Zonguldak Valiliğimizin ekipleri, defterdarlık, bakanlığımızın ekipleri ile beraber vatandaşlarımızın zararını gidermek için de büyük bir çaba içerisindeyiz. Yaklaşık 300 AFAD gönüllümüz burada. İlçenin temizliği için de mücadele ediliyor. İnşallah büyük bir çaba ile Ereğli'nin sokaklarını eski haline getirmek için gayret göstereceğiz. Buradaki asıl odağımız, 11 mürettebatımızın bulunmasıdır. Diğer konular bir şekilde çözülür, halledilir. Yeter ki cana bir şey gelmesin. Arama, tarama ve kurtarma faaliyetlerimize 7 gün 24 saat devam ediyoruz. Hava karardığında dahi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün gece de geç saatlere kadar karadan yüzey taramasına ekiplerimiz devam ettiler" diye konuştu.

'DALGALAR TONLARCA AĞIRLIKTAKİ KAYALARI PARÇALAMIŞ'

Arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Memiş, "Kayıp olan mürettebatımızdan herhangi bir haber alamadık. Bununla birlikte bizim arama ve tarama çalışmalarımız, yoğun bir şekilde devam ediyor. Şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun, ne kadar kötü görünürse görünsün, vatandaşlarımızı sağ olarak değerlendirip, bütün arama ve tarama çalışmalarımızı buna göre yürütüyoruz. Çalışmalarımıza bu şekilde devam ediyoruz. Geminin bulunduğu nokta; askeri bir bölge, limanın tam ucunda. Bizim kasırga olduğu sırada bu gemi ile ilgili olarak tespitlerimiz vardı. Bu yüzden tahmin ettiğimiz yerde bulduk. Limanın uç tarafında, derinliği yaklaşık 25 metre olan bir noktada bulundu. Orası, askeri bölge olduğu için gösteremiyoruz, ancak tonlarca ağırlıktaki kaya parçalarını 9-10 metre yüksekliğindeki dalgalar paramparça etmiş. Orada da çok ciddi bir zarar var. O bölge de yıkıma uğramış. Şu anda şartlar arama tarama ve kurtarma için uygun. Ekiplerimiz, şu anda dalış yapıyor. Burada, bu açıklamayı yaparken oradaki ekiplerimiz ve dalgıçlarımız sürekli dalış yapıyor. Onun haricinde de şu anda gözle görülebilen bütün alanlarda yüzey taramasına devam ediyoruz. Dronlarla, helikopterle ve uçakla da sürekli arama, tarama ve kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Cansız bedenine ulaştığımız mürettebatımızın ailesine başsağlığı diliyorum. Limanın içerisinde bulundu. Geminin battığı yerde değil. Dalgalar çok farklı bir yere sürüklemiş ve çok ön göremediğimiz bir yerde bulundu. Zaten yüzey taraması ve alan taraması yapmamızın sebebi de bu. Geminin battığı yere odaklandık ama onun haricindeki diğer bölgeleri de ihmal etmiyoruz. O mürettebatımızı çok tahmin etmediğimiz bir bölgede bulduk" dedi.

'DENİZ DURULDUKTAN SONRA DALGIÇLARIMIZ GİRDİLER'

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Kafkametler gemisi ile pazar günü erken saatlerde irtibat kesilmişti. O saatten itibaren bir irtibat kurulamadı. İlk andan itibaren izleme ve gözetleme faaliyetleri, iletişim kurma denemeleri, hava koşullarının el verdiği ölçüde, mevcut kabiliyetlerle yapıldı. Bugüne geldiğimizde, bu sabah itibarıyla dalış imkanı oldu. Deniz durulduktan sonra dalgıçlarımız girdiler. Şu anda gemiye ulaşıldı. Mendireğin arka tarafında ve baş kısmında, hemen mendireğe 25 metre mesafede bulundu. Geminin bulunduğu yerde yaklaşık derinlik, 15 metre civarında. Maalesef gemi kırıma uğramış vaziyette. Şu anda dipte görüş mesafesi, 30 santimetreye kadar düşüyor. Arkadaşlarımız geminin yaşam alanlarına girmeyi başardı. Buraya gelmeden önce mürettebatın ailelerini bilgilendirdik. Şu anda çalışmalar o bölgede devam ediyor. Aldığımız bilgileri öncelikle ailelerle, sonrasında kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

'SAVCILARIMIZ İLK ANDAN İTİBAREN BİLGİLERİ TOPLUYOR'

Geminin batmasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Kazanın oluş biçimi, kaza öncesi, kaza sonrası hakkında adli soruşturma Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığımız ve onun yönetimindeki savcılarımız tarafından yürütülüyor. İlk andan itibaren bütün bilgileri topluyorlar. O süreç devam ediyor. Biz de o sürece bütün imkanlarımızla katkıda bulunuyoruz. Bunu da öncelikle kayıp yakınları ve bütün kamuoyu ile paylaşmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımız sürekli olarak konuyu takip ediyorlar. Sayın Başsavcımız yönetimindeki bütün savcılarımız bu konuda titiz bir şekilde, bütün teknik ekiplerle çalışmalarını yürütüyorlar" diye konuştu.

'ZORDA KALIRSAK OKUL BAZINDA TATİL EDECEĞİZ'

Zonguldak genelinde tüm yolların açıldığını söyleyen Hacıbektaşoğlu, "Şu anda Zonguldak genelinde kapalı yol yoktur. Hasar alan yollar var ama şu anda Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz, bu hasarları biliyor. Kapanan yolların açılması için çalışmalar yapıldı. Şimdi yine temizlik ve onarım çalışmaları bundan sonra devam edecek. Okulların durumu ile ilgili de bütün okulların hasar tespiti yapıldı. Zonguldak genelinde bütün okullara 1 gün, Ereğli ilçemizde de 2 gün ara vermiştik. Sonrasında okulların durumuna göre, ihtiyaç olursa mümkün olduğu kadar öğrencilerimizi diğer okullara yerleştirmeye çalışacağız. Eğer çok zorda kalırsak, okul bazında tatil edeceğiz. Bu, çok kısa süreli olacak. Dün Milli Eğitim Bakanlığı ekipleri de buradaydı. Onlar da hem İl Özel İdaresi hem de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ekipleri ile çalışmalarını tamamlamak üzereler. Çok kısa zamanda bütün okullarımızın hasarlarını gidereceğiz" dedi.

CANSIZ BEDENİ BULUNAN GEMİNİN AŞÇISI TOPRAĞA VERİLDİ

Ereğli’de fırtınada batan Kafkametler isimli gemide bulunan 12 mürettebattan cansız bedeni limanda bulunan kişinin, Metin Usta (58) olduğu belirtildi. Geminin aşçısı olan Metin Usta’nın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi’ndeki otopsisinin ardından ailenin bir yakını tarafından teslim alındı. Usta’nın cenazesi, Ereğli Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla gece saatlerinde memleketi Giresun’un Görele ilçesine götürülerek bugün toprağa verildi.