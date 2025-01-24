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Zonguldak'ta denize çıkan balıkçılar 2 ton lüferle döndü

24.01.2025 - 14:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Zonguldak'ta denize çıkan balıkçılar 2 ton lüferle döndü

Zonguldak'ta denize açılan balıkçılar, yaklaşık 2 ton lüfer avladı. Hava koşullarının uygunluğundan dolayı avlama imkanı bulan balıkçılar, Kozlu Limanı'na yaklaşık 2 ton lüferle dönmenin mutluluğunu yaşadı.

İstavritin kilogramının 100, mezgitin 150 ila 200, barbunun 200 ila 250, lüferin ise 300 ila 350 lira arasında satışa sunulduğu tezgahlara tüketiciler ilgi gösterdi.

Kentte 40 yıldır balıkçılık yapan Ergün Kayhan, gazetecilere, yaklaşık 2 ton lüfer balığıyla limana dönülmesinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Zonguldakta denize çıkan balıkçılar 2 ton lüferle döndü

Bu yıl lüfer balığı açısından iyi bir avlanma sezonu geçirdiklerini anlatan Kayhan, "Halk dilinde 'paşa balığı' olarak bilinen lüferin yakalanmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. 'Al da gel' adlı Karadeniz Ereğli teknemizin eşliğinde Kozlu sahilimizde 2 tona yakın lüfer yakalanmıştır. Halkımız lüfere bu sene doyacaktır." diye konuştu.

Zonguldakta denize çıkan balıkçılar 2 ton lüferle döndü

Kayhan, bu yıl özellikle palamudun çok olduğunu belirterek, "Bu yıl istavrit de mezgit de bol. Balıkçılar açısından bu sezon çok güzel geçiyor. Lüferin devamının geleceğini düşünüyoruz. Kıyılarda yakalanan bir balık bu. Orta ölçekli balıkçılarımız bu balığı yakalıyorlar." dedi.

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