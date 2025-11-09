Zirai dondan etkilenmişlerdi! Gelecek yıl için umut veriyor

Malatya’da, Nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle büyük zarar gören kayısı bahçeleri, çiftçilerin bakım çalışmalarıyla yeniden yeşerirken, sonbaharın etkisiyle ağaçlar sarıya büründü.

Yeşilyurt ilçesi Kendirli mevkiinde üretim yapan kayısı üreticisi Şükrü Malkoç, zirai don sonrası bahçelerin tekrar kendini topladığını ifade ederek gelecek yıl adına umutlu olduğunu söyledi.

Malkoç, "Ağaçların genel durumu iyi. Çiftçiler bakımını yaptı, bu süreçte yapılan zirai don ödemeleri de çiftçiyi rahatlattı. İnşallah gelecek sezonun verimi daha iyi olacak" diye konuştu.