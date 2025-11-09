GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemZirai dondan etkilenmişlerdi! Gelecek yıl için umut veriyor
HaberlerGündem Haberleri Zirai dondan etkilenmişlerdi! Gelecek yıl için umut veriyor

Zirai dondan etkilenmişlerdi! Gelecek yıl için umut veriyor

09.11.2025 - 21:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Zirai dondan etkilenmişlerdi! Gelecek yıl için umut veriyor

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün karşılandığı Malatya’da Nisan ayında etkili olan zirai don sonrası toparlanan kayısı bahçeleri havadan görüntülendi.

Malatya’da, Nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle büyük zarar gören kayısı bahçeleri, çiftçilerin bakım çalışmalarıyla yeniden yeşerirken, sonbaharın etkisiyle ağaçlar sarıya büründü.

Yeşilyurt ilçesi Kendirli mevkiinde üretim yapan kayısı üreticisi Şükrü Malkoç, zirai don sonrası bahçelerin tekrar kendini topladığını ifade ederek gelecek yıl adına umutlu olduğunu söyledi.

Malkoç, "Ağaçların genel durumu iyi. Çiftçiler bakımını yaptı, bu süreçte yapılan zirai don ödemeleri de çiftçiyi rahatlattı. İnşallah gelecek sezonun verimi daha iyi olacak" diye konuştu.

Güncel Haberler

10 Kasım sözleri: KISA DUYGUSAL ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI! 10 Kasım mesajları ile Ata'mızı özlem ve minnet ile ifade eden 10 Kasım sözleri
#Gündem

10 Kasım sözleri: KISA DUYGUSAL ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI! 10 Kasım mesajları ile Ata'mızı özlem ve minnet ile ifade eden 10 Kasım sözleri

Türkiye'de yılın en geç hasadı burada! Son mahsuller Sivas'ta sökülüyor
#Gündem

Türkiye'de yılın en geç hasadı burada! Son mahsuller Sivas'ta sökülüyor

Zirai dondan etkilenmişlerdi! Gelecek yıl için umut veriyor
#Gündem

Zirai dondan etkilenmişlerdi! Gelecek yıl için umut veriyor