Zirai don uyarısı verilen iller listesi! Hangi İllerde Zirai Don Bekleniyor?

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün internet sayfasında yayınlanan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nin sağladığı meteorolojik verilere göre; 7 Nisan Salı’yı 8 Nisan Çarşamba’ya bağlayan geceden itibaren Marmara’nın güneydoğu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif; Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan geceden itibaren ise Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunuyor.



"Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor"

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da paylaşılan uyarıda ise, zirai don tehlikesinin Cumartesi günü saat 09.00’a kadar süreceği belirtildi. Başta üretici ve çiftçiler olmak üzere tüm vatandaşların buzlanma ve don olayından kaynaklı oluşabilecek risklere karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, 8 Nisan gece yarısı başlayacak olan riskli süreçte oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi için don tehlikesi ve korunma yöntemlerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini bildirdi.

Yetkililer, başta meyve ağaçları ve erken ekim yapılan tarım alanları olmak üzere birçok üründe zarar oluşabileceğine dikkat çekerek üreticilerin tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Meteorolojik verilere göre don olayının özellikle gece yarısından sonra etkisini artırması bekleniyor. Açık ve rüzgarsız hava şartlarının don riskini yükselttiği belirtilirken, düşük sıcaklıkların sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdürebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, zirai donun özellikle çiçeklenme dönemindeki meyve ağaçlarında ciddi verim kaybına yol açabileceğini belirtiyor. Bu nedenle çiftçilerin önleyici uygulamalara yönelmesi büyük önem taşıyor.

Bitkisel üretimde alınması gereken tedbirler: Don öncesinde toprak neminin artırılması amacıyla sulama yapılması, Meyve bahçelerinde dumanlama veya sisleme yöntemlerinin uygulanması, Küçük alanlarda bitkilerin naylon ya da agrotextil örtülerle korunması ve Hava sirkülasyonunu artırıcı uygulamaların hayata geçirilmesi.

Sera üretimi yapan çiftçiler için de kritik uyarılarda bulunuldu. Isı kaybının önlenmesi ve ürünlerin korunması için ise ısıtma sistemlerinin aktif şekilde çalıştırılması ve sera kapı ve açıklıklarının kapalı tutulması gerektiği bildirildi.

Zirai don sadece bitkisel üretimi değil, hayvancılığı da etkileyebiliyor. Bu kapsamda hayvanların kapalı ve korunaklı alanlara alınması ve içme sularının donmaya karşı düzenli kontrol edilmesi önem taşıyor.

Yetkililer, üreticilerin meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tüm önlemleri almalarının büyük önem arz ettiğini belirterek, erken müdahalenin ürün kayıplarını en aza indireceğini ifade etti.

Kars genelinde çiftçilerin meteorolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve resmi kurumlardan yapılacak yeni uyarılara göre hareket etmeleri isteniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bingöl çevrelerinde zirai don riski bekleniyor. 08 Nisan Çarşamba gecesi (21.00) başlayacak olan don olayının, 12 Nisan Pazar sabah saatlerine (10.00) kadar etkili olması öngörülüyor. Başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır" denildi.

MGM Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan uyarıda, 8 Nisan gece saatlerinden itibaren başlayıp 11 Nisan sabahına kadar sürmesi beklenen don olayının, özellikle iç kesimlerde etkili olacağı bildirildi. Açıklamada, Kastamonu, Tokat, Sinop, Ordu, Amasya ve Çorum ile birlikte Samsun’un iç ilçelerinde orta ve yer yer 'kuvvetli zirai don' beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, 7 Nisan'ı 8 Nisan'a bağlayan gece itibarıyla Çorum'da hava sıcaklığı düşecek. Ani düşüş sebebiyle kent genelinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski oluşabileceğinin belirtildiği duyuruda, 11 Nisan Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine üreticilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, 6 Nisan Salı gününü 7 Nisan Çarşamba gününe bağlayan gece itibarıyla Kastamonu'da hava sıcaklığı düşecek. Ani düşüş sebebiyle Kastamonu'nun iç kesimlerinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski oluşabileceğinin belirtildiği duyuruda, 11 Nisan Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine üreticilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.