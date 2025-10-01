Zirai don bu mahsule etki etmedi, yüksek verimi var! Kilogram fiyatı 15 lira oldu

Zirai don nedeniyle büyük kayıplar yaşayan Malatyalı üreticiler, son yıllarda ekimi artan bal kabağına yönelerek hem verim hem de gelir elde ediyor. Büyükköy Mahallesi'nde üretim yapan çiftçi Hamit Karababa, dondan sonra domates, biber gibi sebzelerin yanı sıra bal kabağı ekimine de başladıklarını söyledi.

Yoğun talep gören bal kabağının kilogram fiyatının 15 TL ile 20 TL arasında değiştiğini belirten Karababa, ürünün pazarda ilgi gördüğünü kaydetti.

Tek bir ürüne bağlı kalmanın risklerine dikkat çeken Karababa, üretimde çeşitliliğin önemine vurgu yaparak, "Üretmek her zaman önemli. Ancak sadece kayısıya bağlı kalmak yerine farklı ürünlerle hem gelir elde etmek hem de riski azaltmak mümkün" diye konuştu.