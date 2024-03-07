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Zincirleme kaza TEM’de Ankara yönü ulaşımın kapanmasına neden oldu

TEM Otoyolu Kocaeli’nin Dilovası ilçesi geçişinde yolcu otobüsü, TIR ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sebebiyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

07.03.2024 - 15:26 | | Dinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULAN/KOCAELİ,(DHA)
Zincirleme kaza TEM’de Ankara yönü ulaşımın kapanmasına neden oldu

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Kocaeli-Dilovası geçişinde meydana geldi. Ankara istikametinde yolcu otobüsü, hafif ticari araç ve TIR çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 1sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılardan bazıları, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürerken, kaza nedeniyle TEM’in Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yolu açmak ve yaralıları hastaneye ulaştırmak için çalışmalar sürüyor. (DHA)

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