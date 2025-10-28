GAZETE VATAN ANA SAYFA
Zeytinlik Mahallesi sakinleri yıllardır bekliyordur! Çalışmalar başladı

28.10.2025 - 12:37

28.10.2025 - 12:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Zeytinlik Mahallesi sakinleri yıllardır bekliyordur! Çalışmalar başladı

Kepez Belediyesi, Zeytinlik Mahallesi'ne kazandırılacak yeni pazar alanında çalışmalara başladı.

Kepez Belediyesi, Zeytinlik Mahallesi'nde bölge sakinlerine ve pazarcı esnafına daha modern bir alışveriş alanı sunmak amacıyla yeni pazar alanı kazandırıyor.

Proje kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince zemin düzenleme çalışmaları başladı. Kepçe ve dozer yardımıyla pazar alanında zemin çalışmaları yapılırken bir yandan da zeminin stabilitesinin artırılması adına, taş dolgu ve tesviye işlemleri gerçekleştiriliyor.

Yapılan düzenlemeler, pazar yerinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayacak. Zemin düzenleme, alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlandığında, daha düzenli, konforlu ve güvenli bir alışveriş ortamı Kepezlilerin hizmetine sunulacak. Pazar alanı hem pazarcı esnafının hem de mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Zeytinlik Mahallesi'ne kazandırılacak yeni pazar alanı, hem bölgedeki ticari hareketliliği artıracak hem de vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını daha rahat karşılamalarını sağlayacak" dedi.

Kepez Belediyesi, Zeytinlik Mahallesi'ne kazandırılacak yeni pazar alanında çalışmalara başladı.
#Gündem

Zeytinlik Mahallesi sakinleri yıllardır bekliyordur! Çalışmalar başladı