GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemZeytinin en doğal halini tüketmek isteyenler tercih ediyor! Kilogram fiyatı 450 liradan satılıyor
HaberlerGündem Haberleri Zeytinin en doğal halini tüketmek isteyenler tercih ediyor! Kilogram fiyatı 450 liradan satılıyor

Zeytinin en doğal halini tüketmek isteyenler tercih ediyor! Kilogram fiyatı 450 liradan satılıyor

03.11.2025 - 18:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Zeytinin en doğal halini tüketmek isteyenler tercih ediyor! Kilogram fiyatı 450 liradan satılıyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde, bölgenin iklim şartına bağlı olarak kendiliğinden olgunlaşan, ilçenin eşsiz lezzeti Furma Zeytini hasadı heyecanı yaşanıyor.

Haberin Devamı

Karaburun, sadece turizmi ile değil her yıl sonbahar aylarında doğanın sunduğu eşsiz bir lezzet olan Furma Zeytini ile ilgi dikkat çekiyor. Özellikle Kösedere, Eğlenhoca ve İnecik köylerinde yoğun olarak yetişen bu zeytin türü, tüm Karaburun yarımadasında kendiliğinden olgunlaşmasıyla ilgi görüyor. Furma zeytininin oluşumu, gündüz sıcak, gece ise çiğ düşen Karaburun ikliminin doğal bir hediyesi olarak biliniyor. Bu özel şartlar sayesinde zeytin, dalında olgunlaşarak hiçbir işlem görmeden, taze haliyle tüketilebiliyor.

Zeytinin en doğal halini tüketmek isteyenler tercih ediyor Kilogram fiyatı 450 liradan satılıyor

Bu yıl köylerde 250-300 TL arasında alıcı bulan Furma Zeytini, perakende satışta 400-450 TL civarında tüketiciyle buluşuyor. Doğallığı ve katkısız yapısı nedeniyle özellikle şeker ve tansiyon hastalarının tercih ettiği bu zeytin çeşidi, sağlıklı beslenmeye önem veren tüketicilerden büyük ilgi görüyor.

İLGİLİ HABER

Zeytinde fiyatlar açıklandı! İşte en düşük ve en yüksek fiyatlar
Zeytinde fiyatlar açıklandı! İşte en düşük ve en yüksek fiyatlar

Karaburun'un geleneksel ürünlerinden biri haline gelen Furma Zeytini, hem yerel üreticiye kazanç sağlıyor hem de doğal gıdaya yönelen vatandaşlar için sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

Zeytinin en doğal halini tüketmek isteyenler tercih ediyor Kilogram fiyatı 450 liradan satılıyor

Öte yandan, bu sene ilçe genelinde yaklaşık 7-8 ton civarında rekolte bekleniyor.

Güncel Haberler

Rekabet Kurumu Başkanı Küle: Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk
#Ekonomi

Rekabet Kurumu Başkanı Küle: Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk

Zeytinin en doğal halini tüketmek isteyenler tercih ediyor! Kilogram fiyatı 450 liradan satılıyor
#Gündem

Zeytinin en doğal halini tüketmek isteyenler tercih ediyor! Kilogram fiyatı 450 liradan satılıyor

Bu topraklardan adeta para fışkırıyor! Kilogram fiyatı 600 bin lira olacak
#Gündem

Bu topraklardan adeta para fışkırıyor! Kilogram fiyatı 600 bin lira olacak