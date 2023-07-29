Zeytin tankında sepetleme görüntüsüne Bakanlık inceleme başlattı

Manisa’daki bir Zeytin işletmesinde çekildiği iddia edilen videoda çıplak şekilde zeytin havuzuna giren bir kişinin insan sağlığına uygunsuz bir şekilde zeytinleri sepetlediği görülüyor.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ZEYTİN TANKINA GİREN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, bir kişinin salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, zeytin tankına giren Muharrem İ.'yi Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Hacı İshak Mahallesi’nde yakalayarak, gözaltına aldı.

Muharrem İ.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.