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Zeytin tankında çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin tankında çıplak sepetleme yaparken görüntüleri çekilip sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkiye neden olan şahıs tutuklandı.

30.07.2023 - 18:44 | | İHA
Zeytin tankında çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir kişinin zeytin tankının içine girerek sepetleme yapmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Akhisar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli M.A. ve işletme tespit edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan M.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ilk ifadesinde bunu eğlence amacıyla yaptığını itiraf etti. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından videonun çekildiği işletme mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi. Aynı zamanda işletme sahibi hakkında da idari ceza uygulandı.

Tankın içindeki şahıs tutuklandı
Savcılık ve karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılan M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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