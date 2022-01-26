Zeka geriliği olan erkek çocuğa cinsel istismara 30 yıl hapis

Kartepe ilçesinde 8 Kasım 2020 tarihinde meydana çıkan olayda, yüzde 70 zeka geriliği olan H.İ.'nin ailesi, çocuklarını dere kenarında üzeri dağılmış şekilde buldu. Durumun polise haber verilmesinin ardından, çocuk aynı mahallede yaşayan Nazim Ziya Aksoyun kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. H.İ.nin Çocuk İzleme Merkezindeki uzmanlar ve adli tıp uzmanları tarafından alınan ifadelerinde tutarlı olduğu ve duygu durumunun anlattığı olaylarla uyumlu olarak değiştiği, yaşına ve mental durumuna göre bilmesi mümkün olmayan detayları bildiği görüldü. İfadelerinde şüpheli Nazim Ziya Aksoyun evindeki mobilyaları da detaylı bir şekilde tarif eden H.İ.nin adli tıp kurumunda yapılan muayenesinde vücudunda cinsel istismar bulgularına rastlanıldı.

Olayla ilgili raporların tamamlanmasının ardından Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Nazim Ziya Aksoy, mağdur çocuğun ailesi ve avukatlar katıldı. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, Nazim Ziya Aksoya, Fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı cinsel istismar suçundan 24 yıl, Kişiyi tehdit ile hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 6 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.