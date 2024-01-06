Zehir tacirlerine “Narkogüç-42” operasyonu: 364 gözaltı
Uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 46 ilde düzenlenen Narkogüç-42 operasyonlarında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 364 şüpheli yakalandı.
06.01.2024 - 08:34 |
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 İlde düzenlenen ‘Narkogüç-42’ Operasyonlarında; 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" ifadelerini kullandı.