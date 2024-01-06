GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Zehir tacirlerine “Narkogüç-42” operasyonu: 364 gözaltı
ABONE OL

Zehir tacirlerine “Narkogüç-42” operasyonu: 364 gözaltı

Uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 46 ilde düzenlenen Narkogüç-42 operasyonlarında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 364 şüpheli yakalandı.

06.01.2024 - 08:34 |
Zehir tacirlerine “Narkogüç-42” operasyonu: 364 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 İlde düzenlenen ‘Narkogüç-42’ Operasyonlarında; 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" ifadelerini kullandı.

 

GÜNCEL HABERLER

Yerel seçimlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de

Yerel seçimlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yavuz Selim Kıran atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yavuz Selim Kıran atandı

Ticaret Bakanlığı'ndan 58 firmaya 86 milyon TL ceza!

Ticaret Bakanlığı'ndan 58 firmaya 86 milyon TL ceza!