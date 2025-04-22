Zayıflama iğneleri ne kadar masum? Uzmanlar uyardı: Hızlı yaşlılık nedeni

ABD’de birçok ünlünün kilo kaybetmek için kullandığı, Hollywood yıldızlarının hayatlarının bir parçası haline gelen zayıflama iğnelerinin ayak cildini yaşlandırmak gibi bir yan etkisi olduğu bildirildi. Tip 2 diyabetin tedavisi için onaylanan ancak ünlüler arasında reçete dışı olarak kilo kaybı için iğneyle kullanılan zayıflama ilaçlarının ayak cildini yaşlandırarak sarkmasına neden olduğu belirtildi. New York merkezli estetik cerrahı Dr. Barry Weintraub, kilo kaybı için kullanılan iğnelerin vücudun yağ içeriğinde büyük bir kayba ve su tutulmasına neden olduğunu, bunun da hassas bir deri altı yağ tabakasına sahip ayak üstleri gibi bölgeleri yaşlandırdığını söyledi.

YÜZLERİ DAHA GENÇ

Sunucular Sharon Osbourne (72) ile Oprah Winfrey’in (71) ayaklarının, yüzlerinin ve vücutlarının geri kalanından daha hızlı yaşlılık belirtileri göstermesi de kullandıkları söz konusu zayıflama iğnelerine bağlandı. Yağ yakan ilaçlar sayesinde 42 kilo veren Osbourne’un Instagram’da paylaştığı fotoğrafı, ayaklarının söz konusu iğnelerden olumsuz etkilendiği şeklinde yorumlandı. ABD’li sunucu Kelly Ripa’nın da (54) yüz germe ameliyatıyla gençleşmesine rağmen ayaklarının bu nedenle yaşlandığı belirtildi. Ünlü oyuncu Brooke Shields’in de (59) aynı problemi yaşadığı ifade edildi. Modacı Donatella Versace’nin (69) de estetik işlemlerle gençleşen yüzüyle, bu iğneler nedeniyle sarkan ayakları arasında tezat olduğu dile getirildi. Zayıflama iğnelerinin ünlü teknoloji milyarderi Elon Musk tarafından da kullanıldığı biliniyor.