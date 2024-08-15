Yusuf Dikeç Time Dergisi’ne kapak oldu mu? 2024 Ağustos Time Dergisi kapağında Yusuf Dikeç mi var? Time Dergisi Yusuf Dikeç kapağı doğru mu?

Time Dergisi Yusuf doğru mu, Yusuf Dikeç Time Dergisi’ne kapak oldu mu? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan ve atış tarzıyla dünya çapında trend olan Yusuf Dikeç'le ilgili sosyal etkileşim sürüyor.

Atış tarzıyla sosyal medyada hakkında milyonlarca paylaşım yapılan ve viral olan Yusuf Dikeç, yerli ve yabancı medyada da nice habere konu edildi. AA teyit hattı söz konusu iddiayı inceledi.

Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in TIME dergisine kapak olduğu ileri sürüldü.

İddiaya konu kapak görseli, internette hızlı yayılan içeriklerden biri. Bazı sosyal medya kullanıcıları, kapak görseliyle ilgili yorumlarda bulunuyor.

Görselde dergi yayın tarihinin 9 Ağustos 2024 olduğu görülüyor. Kapakta ise Yusuf Dikeç'in görmezden gelinemeyecek bir unvana ulaştığı belirtilerek, "Türkler arasında bir Terminatör olduğunu biliyorduk." yazıyor.

BULGULAR

TIME dergisinin yayımlanan sayılarına internet sitesi üzerinden erişim mümkün. Derginin kapakları incelendiğinde; yayımlanan sayılarda böyle bir kapağa rastlanmıyor. Son sayı ise 5 Ağustos 2024 tarihli ve ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilip yerini (ABD'nin başkan adaylarından biri olan) Kamala Harris'e bırakmasını bu kapakla duyurduğu görülüyor.

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Çeşitli haber kaynaklarında görsel yer alsa da ancak güvenilir haber kaynaklarında bu yönde bir habere rastlanmıyor.





