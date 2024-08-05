Yusuf Dikeç Elon Musk'ı İstanbul'a davet etti! Musk'tan yanıt gecikmedi

Paris 2024 Olimpiyatları tüm hızıyla devam ediyor. Müsabakalarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen, atış sırasındaki duruşuyla da Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Yusuf Dikeç, X sosyal medya hesabından Elon Musk'a yazdı.

Elon Musk'ı İstanbul'a davet eden Yusuf Dikeç, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" dedi.

ELON MUSK'TAN CEVAP

Yusuf Dikeç'e cevap veren Elon Musk, "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak. İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri." ifadelerini kullandı.

YUSUF DİKEÇ YURDA DÖNDÜ

Yusuf Dikeç 1 Ağustos'ta yurda döndü. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yusuf Dikeç, 24 yıllık çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek, "Ülkemize, Cumhuriyet tarihinin atıcılıkta ilk olimpiyat madalyasını kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bizlere destek veren 85 milyonun duasıyla olimpiyatlara gittik. Eli boş dönmedik. Aslında bizim niyetimiz altın madalya almaktı. Çok iyi hazırlandık. Şubatta Brezilya'da yapılan Dünya Kupası'nda birinci olduk. Bir ay önce Almanya'da düzenlenen yarışmada yine birinci olmuştuk. Burada şans yanımızda değildi. Rekor atarak finale çıkmamız iyi bir takım olduğumuzu gösteriyordu. Tüm bu şanssızlıklara rağmen ülkemize yine de gümüş madalya kazandırdık." demişti.

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HEDEF 2028

Dikeç, "Bir sonraki hedefimiz Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları. Paris'te basın açıklamasında da söyledim. Birinci olan arkadaş Damir'e 'Altını sana emanet veriyoruz, 2028'de geri alacağız' dedim. Güldü. 2028'de altın madalyayı alacağız ve sonra Allah nasip ederse bırakma zamanı geldi diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.