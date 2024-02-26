Yurtdışı öğretmenlik sınav sonuçları 2024! MEB yurtdışı öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Yurtdışı öğretmenlik 2024 sonuçları sorgulama
Yurt dışında görevlendirilecek okutman ve öğretmenlerin mesleki yeterlilik sınavına ilişkin sonuçlar MEB tarafından açıklandı. İşte Yurt dışı öğretmenlik sınavı sonuçları sorgulama ekranı…
26.02.2024 - 16:47 |
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılan meslektaşlarımın bu süreçte başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı. Sınav sonuçlarına, Milli Eğitim Bakanlığının "https://www.meb.gov.tr/" internet sitesinden ulaşılabiliyor.