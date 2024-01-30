Yurt time spor projesi sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt Time sonuçları açıklandı mı, GSB yurt time spor projesi nasıl sorgulanır?

Yurt-Time Spor başvuruları 26 Ocak günü sona erdi. Sonuçlar ise e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, Yurt time spor projesi sonuçları ne zaman açıklanacak?

YURT TİME SPOR PROJESİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK Yurt-Time Spor Projesi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı, bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

YURT TİME PROJESİ NEDİR?

KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alabililiyor. Bu görevlendirme ile öğrenciler bir yandan para kazanırken bir yandan da sporun içinde yer alıyor.



Her yurttan on öğrenci seçiliyor. Seçilen kişiler günlük iki saat haftalık da sekiz saatten fazla olmayacak şekilde kendi yurtlarında görevlendirilerek ek gelir elde edebiliyorlar. Proje kapsamında kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, sigortalı sayılmakta ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır.