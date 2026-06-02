Yürekleri ağza getiren kaza! Aracıyla hızla restorana daldı

Yürekleri ağza getiren kaza, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi E-5 yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, çok hızlı olduğu öğrenilen sürücü yan yoldan Meşrutiyet Caddesi'ne girdi. O esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki bir restorana daldı.

Yaşanan kazada şans eseri yaralanan olmazken işletmede ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.