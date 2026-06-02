Yürekleri ağza getiren kaza! Aracıyla hızla restorana daldı
02.06.2026 - 17:30Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Avcılar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki restorana daldı. azada şans eseri yaralanan olmazken işletmede ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Yürekleri ağza getiren kaza, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi E-5 yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, çok hızlı olduğu öğrenilen sürücü yan yoldan Meşrutiyet Caddesi'ne girdi. O esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki bir restorana daldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.