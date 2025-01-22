Yürekler 76 parça! Geride hikayeleri ve hayalleri kaldı

ALA ‘ACİL YARDIM’ MESAJI ATMIŞTI

Korkunç facia, basın camiasını da yasa boğdu. Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, kızı Ala Dora (18) ve oğlu Yüce Ata (22) Kartalkaya’daki otel yangınında hayatlarını kaybetti. Sözcü acı kayıpları, “Maalesef sabahtan beri umutla beklediğimiz iyi haber gelmedi” diye duyurdu. Türkmen’in kızı Ala’nın sosyal medyadan yaptığı son mesajı yürek yaktı. Ala, paylaşımında “Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf, ailemden haber yok, yangında mahsuruz acil yardım” ifadelerini kullanmıştı.

DEKAN VE KIZI YASA BOĞDU

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın, eşi ve iki çocuğu ile otelde tatildeydi. Yangın sırasında eşi, çocuklarından birini alarak otelden çıkmayı başardı. Ancak daha sonra hem Prof. Dr. Yalçın’dan hem de küçük kızından haber alamayan eşi, diğer kızıyla birlikte otelin önünde onlardan gelecek haberleri bekledi. Saatler süren bekleyişin ardından ise Dekan Yalçın ile 11 yaşındaki kızının hayatını kaybettiği öğrenildi. Kayıp haberi Yalçın Ailesi’nin hayatta kalan fertlerinin yanı sıra Atakan Yalçın’ın görev yaptığı Özyeğin Üniversitesi’nde de büyük üzüntü yarattı.

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‘CANIM ATAKAN’

Akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş da sosyal medya hesabında çok yakın arkadaşı olan Prof. Dr. Atakan Yalçın’dan haber alamadığını duyurmuştu. Prof. Dr. Demirtaş, Dekan Yalçın’ın vefat haberini aldıktan sonra ise şu paylaşımı yaptı: “Benim canım arkadaşım Atakan. Prof. Dr. Atakan Yalçın’ı çıkan yangında kaybettik. Dayanılacak gibi değil. Bana doktora yıllarında tane tane anlatışını hiç unutmayacağım.”

DİLARA’NIN ACISI YIKTI

Otel yangınında Mardinli Dilara Ermanoğlu (24) da yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp, Bolu’ya giden babası Ferman Ermanoğlu, hastane önünde kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı. Dilara’nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Toruntepe Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

AİLESİNDEN 7 KİŞİYİ KAYBETTİ

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Bolu’da avukatlık yapan Yüksel Gültekin de yangında ailesinden 7 kişiyi kaybetti. Gültekin yangında oğulları Bilal, Enes, kızı Rümeysa, gelini Sena Gültekin ve 3 torununu kaybetti. Baba Gültekin uzun süre otelin önünde çocuklarından iyi haber gelmesini bekledi ancak acı haberle yıkıldı.

NÖROLOJİ UZMANI VE AİLESİ DE KURTULAMADI

OTEL yangınında son bulan ailelerden biri de nöroloji uzmanı Dr. Ahmet ve eşi Habibe Çetiz’in ailesi oldu. Sömestr tatili için ailecek Kartalkaya’ya giden Çetiz çifti ve yaşları 9 ila 11 arasında değişen 3 çocuğu acı şekilde can verdi. Çocuklardan ikisinin ikiz kardeş olduğu öğrenildi. Dr. Çetiz 45 yaşındaydı ve 2015’de GATA Tıp Fakültesi’nden uzmanlığını alarak nöroloji doktoru olarak çalışmaya başlamıştı.

FENERBAHÇE’NİN ACI KAYIPLARI

Fenerbahçe Kulübü, 2014 doğumlu sporcularından Vedia Nil Apak ve annesinin de yangında hayatını kaybettiğini açıkladı. Fenerbahçe’nin açıklaması şöyle: “Bolu Kartalkaya’daki otelde meydana gelen yangında kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.”

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TED KOLEJİ, IŞIK OKULLARI VE İSTANBUL ERKEK YASA BOĞULDU

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Özel Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Pelin Güngör ve ailesi ile İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Vedia Nil Apak ve annesi de yangında hayatını kaybetti. TED İstanbul Koleji’nden Alican Boduroğlu, Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu’nun da hayatını kaybettiği öğrenildi. Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Erenköy Işık İlköğretim 2’nci sınıf öğrencisi Mavi ve ablası 4’üncü sınıf öğrencisi Doğa Doğan ile anne ve babaları da hayatını kaybetti.

MEF MASTER ÖĞRENCİSİNİ KAYBETTİ

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MEF Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızıyla birlikte yaşamını yitirdi. MEF Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Üniversitemiz İşletme Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Mehmet Cem Doğan’ı, kıymetli kızını ve sevgili eşini Bolu’da yaşanan elim yangında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” cümlelerine yer verildi.