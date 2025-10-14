Yüreğir’de temizlik seferberliği! Yeni araçlar hizmete girdi

Haberin Devamı

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yapılan yatırımla ilgili yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimize daha temiz ve sağlıklı bir çevre sunmak adına temizlik hizmetlerimizi güçlendiriyoruz. Filomuza dahil ettiğimiz yeni çöp kamyonlarıyla hizmet kalitemizi artıracak, Yüreğir’in her köşesinde temizlik çalışmalarını daha etkin bir şekilde yürüteceğiz” dedi.

Modern donanıma sahip çöp kamyonları, özellikle yoğun yerleşim bölgelerinde temizlik sürecini hızlandırarak vatandaşların memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda bu araçlar, belediyenin sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yüreğir Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak adına araç ve ekipman yatırımlarına önümüzdeki dönemde de devam edecek.