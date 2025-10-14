GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYüreğir’de temizlik seferberliği! Yeni araçlar hizmete girdi
HaberlerGündem Haberleri Yüreğir’de temizlik seferberliği! Yeni araçlar hizmete girdi

Yüreğir’de temizlik seferberliği! Yeni araçlar hizmete girdi

14.10.2025 - 10:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Yüreğir’de temizlik seferberliği! Yeni araçlar hizmete girdi

Yüreğir Belediyesi, temizlik hizmetlerinde etkinliği artırmak ve ilçeye daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla araç filosuna 2 adet yeni çöp kamyonu kazandırdı. Yeni araçlar, ilçenin dört bir yanında çevre temizliğini daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek üzere hizmete alındı.

Haberin Devamı

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yapılan yatırımla ilgili yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimize daha temiz ve sağlıklı bir çevre sunmak adına temizlik hizmetlerimizi güçlendiriyoruz. Filomuza dahil ettiğimiz yeni çöp kamyonlarıyla hizmet kalitemizi artıracak, Yüreğir’in her köşesinde temizlik çalışmalarını daha etkin bir şekilde yürüteceğiz” dedi.

İLGİLİ HABER

Bursa'ya dev fabrika geliyor! 774 milyon TL yatırımla kurulacak, çok sayıda kişi için iş fırsatı oluşturacak
Bursa'ya dev fabrika geliyor! 774 milyon TL yatırımla kurulacak, çok sayıda kişi için iş fırsatı oluşturacak

Modern donanıma sahip çöp kamyonları, özellikle yoğun yerleşim bölgelerinde temizlik sürecini hızlandırarak vatandaşların memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda bu araçlar, belediyenin sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABER

Islak mendil ve dezenfektan kullandı, hayatının şokunu yaşadı! Gerçek 4 yıl sonra ortaya çıktı
Islak mendil ve dezenfektan kullandı, hayatının şokunu yaşadı! Gerçek 4 yıl sonra ortaya çıktı

Yüreğir Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak adına araç ve ekipman yatırımlarına önümüzdeki dönemde de devam edecek.

İLGİLİ HABER

Adana nöbetçi eczaneler
Adana nöbetçi eczaneler

 

Güncel Haberler

Kestanenin kilosu rekor kırdı: Rekolte bu yıl yüzde 50 düştü
#Ekonomi

Kestanenin kilosu rekor kırdı: Rekolte bu yıl yüzde 50 düştü

Bursalılara büyük müjde! 30 mahalleyi kapsıyor, imzalar atıldı! , 92 milyon TL’lik yatırım yapılacak
#Ekonomi

Bursalılara büyük müjde! 30 mahalleyi kapsıyor, imzalar atıldı! , 92 milyon TL’lik yatırım yapılacak

Soğuklar bastırdı, bağışıklık güçlendirmek isteyen aktarlara koştu! Fiyatlar yüzde 60 arttı
#Gündem

Soğuklar bastırdı, bağışıklık güçlendirmek isteyen aktarlara koştu! Fiyatlar yüzde 60 arttı