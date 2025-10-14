Islak mendil ve dezenfektan kullandı, hayatının şokunu yaşadı! Gerçek 4 yıl sonra ortaya çıktı

3

Dilek Arslan Bal, ''Silvan Yolu üzerinde, kına gecesi dönüşü sırasında uygulamaya takıldım. Alkolmetreyi uzattılar, üfledim. 0.61 promil alkollüsün dediler. Doğrusu çok şaşırdım, önce kamera şakası zannettim. ‘Memur bey, bu bir kamera şakası mı?' diye sordum. ‘Hayır, sağa çek' dedi. Aracı sağa çektim. Ehliyetimi aldılar, ardından ‘Aracı bağlayacağız' dediler. Araç bana ait değildi, kardeşimin aracını kullanıyordum. O dönem bin 349 lira ceza yazdılar ve ehliyetime 6 ay süreyle el koydular. Oysa ben herhangi bir alkol almamıştım. Kına gecesi ortamında gazlı içecek içmiş olabilirim, dezenfektan ya da ıslak mendil kullanmış olabilirim. Polisler de zaten bunların etkileyebileceğini söyledi, hemşire de aynı şekilde. Ben de o sırada bu ürünleri kullanmıştım. Zaten asıl önemli olan kan tahlili sonuçlarıydı. Tahlil sonuçlarım negatif çıktı. Kendime güveniyordum, alkollü olmadığım kesindi. Ancak buna rağmen dosyam istinafa gönderilmiş. Nedenini anlamadım. Hem haklı taraf benim, hem de dosya istinafa gitmiş. Gerçekten merak ediyorum, neden istinafa gönderilmiş olabilir diye. Haklı olduğum ortaya çıkınca kesilen ceza iade edildi ve ehliyetim de verildi'' diye konuştu.