YÜreğir Belediyesinden amatör spora 1 milyon TL'lik büyük destek

18.12.2025 - 13:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Yüreğir Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yönelik düzenlediği programda toplam 1 milyon TL’lik nakdi desteği temsili çekle kulüp yöneticilerine teslim etti.

Yüreğir Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yönelik nakdi destek programı düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan, amatör spor kulüplerinin yöneticileri, sporcular ve antrenörler katıldı.

Programda konuşan ASKF Başkanı Ahmet Bozan, amatör spora verdiği desteklerden dolayı Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’ya teşekkür ederek, bu katkıların sporun tabana yayılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Konuşmanın ardından Başkan Bozan, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’ya teşekkür çiçeği takdim etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ise yaptığı konuşmada, amatör sporun ve gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Amatör spor kulüplerimize verdiğimiz destekler artarak devam edecek. Yılda iki defa olmak üzere benzer nakdi katkıları sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.

Program kapsamında, toplam 1 milyon TL’lik temsili çek, törene katılan amatör spor kulüplerinin yöneticilerine takdim edildi.

 

