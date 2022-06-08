Yunanistan'ı korkutan simülasyon! EFES-2022 Tatbikatı'nda dikkat çeken detay...

Türkiye’nin en büyük tatbikatlarından birisi olan EFES-2022, 37 ülkenin katılımıyla İzmir’in Seferihisar ilçesinde devam ediyor. Binlerce personelin katıldığı tatbikatın ilk safhası 9 Mayıs’ta başladı. Birinci aşamada Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı gerçekleştirildi, 20 Mayıs'ta ise fiili safhaya geçildi ve saha eğitimleri başladı. Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki eğitimler, haziran ayının ikinci haftası yapılacak Seçkin Gözlemci Günü faaliyetiyle sona erecek. Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2022 tatbikatı ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, "Tatbikata 37 ülkeden binden fazla yabancı personel katılacak. Bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliği taşıyan EFES-2022 Tatbikatı’na TSK unsurları ile birlikte toplam 10 binden fazla personelin katılması planlanıyor" ifadeleri kullanıldı. Eğitimlere ABD ve İtalyan donanmasına ait savaş gemileri, Libya donanmasına ait deniz unsurları başta olmak üzere pek çok yabancı personel ve silah sistemi de eşlik ediyor.

ÇOK ÖNEMLİ DETAYLAR BARINDIRIYOR

EFES-2022 Tatbikatı'nın 'Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı' olarak isimlendirildiğini belirten Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Tatbikatın müşterek olması tüm kuvvetlerin katıldığı anlamına gelir. Birleşik olması ise yabancı devletlerin de bu eğitimlerde yer alacağı anlamı taşır” dedi. Bunun planlı bir tatbikat olduğunu aktaran Doç. Dr. Cihat Yaycı, NATO ülkelerinin gerçekleştireceği tatbikatları, ittifak standartlarına uygun ve planlı şekilde gerçekleştirdiğini söyledi. Tatbikata her yıl yabancı katılımın katlanarak arttığını ifade eden Cihat Yaycı, "2016 yılında 8 ülke katıldı. Bu sayı 2018’de 20 ülke oldu. 2020 yılında 30’a yakın ülke katıldı. Bu yıl ise 37 ülke katılıyor ve bu yıl katılan ülkelerden 13’ü fiili olarak katılım gösteriyor. Bu çok önemli bir husus" yorumunu yaptı.

Tatbikat alanında savunma sanayi şirketlerine ait sergi alanlarının varlığına da dikkat çeken Yaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şirketlerin tatbikat alanındaki varlığı savunma sanayimizin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve yabancı ülkelere tanıtılması açısından çok önemli. Ayrıca tatbikatlarda yerli ve milli imkanlarla geliştirilen birçok sistem aktif görev alıyor. Farklı tipte ve farklı yeteneklere sahip taktik tekerlekli zırhlı araçlar, 106 mm'lik havan ile aydınlatma mühimmatı, çekili toplar, yerli üretim orta menzilli tanksavar silahı (OMTAS) fırlatma yeteneği olan PARS tekerlekli zırhlı araçları, insansız hava araçları, otonom su altı aracı ve Atak helikopterleri gibi sayısız yerli sistem ve mühimmat sahada fiili olarak deneniyor."

Tatbikatlarda Libya donanmasına ait hücumbotların da yer aldığının altını çizen Yaycı, ABD’nin de tatbikatlara birçok silah sistemi ve personelle katılım gösterdiğini belirtti ve tüm bunların çok önemli detaylar olduğunu vurguladı.

'TÜRK ORDUSUNUN İTİBARININ BİR GÖSTERGESİ'

Tatbikatın son yıllardaki yabancı katılımın en yüksek olduğu eğitimlerden biri olması noktasında Doç. Dr. Cihat Yaycı, bu durumun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünya çapındaki itibarını gösteren bir husus olduğunun altını çizdi ve "Ülkeler tatbikatlara ordularının eğitim seviyesini artırmak ve yeni şeyler öğrenmelerini hedefleyerek katılırlar. EFES-2022 tatbikatı bize gösterdi ki birçok ülke Türk ordusunun gerçekleştirdiği tatbikatlara katılma ihtiyacı duyuyor. Bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünyada gelmiş olduğu seviyenin bir göstergesi" diye konuştu.

Dost ve müttefik ülkelerin katılımının aynı zamanda tatbikatın saldırgan amaçlar taşımadığını göstermesi açısından da önemli olduğunu dile getiren Yaycı, “Dost ve müttefik ülkelerin katılımı bu eğitimlerin bir gözdağı olmadığının en büyük göstergesi. Eğer böyle bir amaç taşınıyor olsaydı böyle bir katılım olmazdı. Bu tamamen bir davet tatbikatı niteliğinde. Yunan medyasında bu konuda çıkan haberlerin karalama ve iftira boyutunda olduğunu görüyoruz. Buna en güzel cevabı katılımcı ülkeler veriyor. ABD, Arnavutluk, Bosna Hersek, İtalya, Kazakistan ve daha pek çok ülke katılım gösterdi. Yunanistan’ın etrafındaki ülkeler ve şu an en yakın müttefiki olan ABD bu tatbikata katılıyor. Bu duruma rağmen Yunanistan’ın çıkıp 'Bu tatbikat bize karşı yapılıyor' demesi tamamen bir karalama kampanyasının eseri” şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu tatbikatla esas amacının terörle mücadele ve kontrolden çıkmış yapılara müttefiklik anlayışıyla nasıl müdahale edilebileceği konularında eğitimlerini pekiştirmek olduğunu da ekleyen Doç. Dr. Yaycı, “Tatbikatın insanı yardım ve tahliye boyutu da var. Gerçekleştirilen her tatbikatın savaşa hazırlık ve gözdağı olarak yorumlanması doğru değil" açıklamasını yaptı.

Greek City Times, "Türk ve Azeri özel kuvvet birlikleri Yunan adalarını ele geçirme tatbikatı gerçekleştirdiler" başlıklı haberi ile karalama kampanyası yürüttü.

'SİMÜLASYON TEPKİSİ ANLAMSIZ'

EFES-2022 tatbikatında geçtiğimiz hafta yabancı ülkelerin de katılımıyla bir çıkarma simülasyonu gerçekleştirildi ve bu durum Yunanistan'da tepkiyle karşılandı. Bu tepkinin de anlamsız olduğunu ileten Yaycı, şunları söyledi:

"Öncelikle bu bizim egemen bir devlet olarak yapabileceğimiz ve herkesin yaptığı bir eğitim. Bundan rahatsız olunacak bir durum yok. Bu bir amfibik harekat ve insanı yardım için oldukça önemli bir eğitim. Eğer sizin vatandaşlarınız zor duruma düşmüşse veya Birleşmiş Milletler kararı ile müdahale edilmesi gereken birtakım olaylar yaşanırsa buralara çıkarma gemileri ile çıkılması, olayın kontrol altına alınması ve tahliye operasyonunun yapılması lazım. Eğitiminiz olmazsa bunu nasıl yapacaksınız? ABD, Arnavutluk, Azerbaycan neden bu harekata katılıyor? Onların hedeflediği ülke hangisi? Tatbikatın senaryosunda farklı bir ülkeyi ele geçirmek gibi bir amaç bulunmuyor."

Tatbikatın bir eğitim faaliyeti olduğunu da tekrardan vurgulayan Doç. Dr. Yaycı, "Tatbikatta çıkarmaya karşı koyma eğitimleri de var. Yunanistan'ın baktığı açıdan bu nasıl ifade edilecek? Tatbikatın önemini anlamak için çevremizde olanlara bakmamız yeterli. Bugün açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre Odessa açıklarında bulunan mayınların Türk donanması tarafından temizlenmesi isteniyor. EFES-2022 tatbikatında mayın temizleme eğitimleri de yapılıyor. Bu eğitimler yapılmazsa bu tarz operasyonları nasıl yapacaksınız? Ukrayna’da kalan tahılın dünya pazarına çıkması için Türkiye’den yardım talep ediliyor. Bu durum Türkiye’nin ne kadar doğru ve yerinde bir tatbikat senaryosu oluşturduğunun bir göstergesi" ifadelerini kullandı. Tatbikatın herkese açık olduğunu ifade eden Yaycı, “Yunanistan’ın katılmaması için önlerinde bir neden ya da engel bulunmuyor" dedi. (Oğuzcan Atış/Milliyet)