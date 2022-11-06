Yunanistan'dan savaş çığırtkanlığı: Hazır olun!

Yunanistan Türkiye'yi dilinden düşürmüyor. Yunanistan Barolar Birliği ve Pan-Kıbrıs Barosu Başkanları Genel Kurulu tarafından Lefkoşa'da ortaklaşa düzenlenen "Doğu Akdeniz'deki Deniz Bölgelerinin Sınırlandırılması Sorunu" konulu bir etkinliğe katıldı. Dün düzenlenen etkinliğe, eski Başbakanlar Yorgo Papandreu, Antonis Samaras, Aleksis Çipas, Yunanistan Eğitim Bakan Yardımcısı Angelos Sirigos ve Yunanistan Genelkurmay Onursal Başkanı, eski Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis konuşmacı olarak katıldı.

"TÜRKİYE İLE SICAK DÖNEM ÇOK YAKIN"

Yunanistan Genelkurmay Onursal Başkanı, eski Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, “Doğu Akdeniz’deki deniz bölgeleri: Mevcut koşullar altında fırsatlar ve riskler” konusunda bir sunum yaptı. Apostolakis, Yunanistan'ın her şeye hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

"EN KÖTÜ SAVAŞ SENARYOSUNA BİLE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Eski Savunma Bakanı, aynı zamanda ülkenin Türkiye ile savaş ihtimaline bile hazır olması gerektiğini savundu. Türkiye ile sıcak bir dönemin çok yakın olabileceğini iddia eden Apostolakis, Yunanistan'ın en kötü ihtimal olan Türkiye ile savaşa bile hazırlıklı olması gerektiğinden doğrudan söz etti.

"Yunanlılar tarihteki zorluklara nasıl tepki verdiklerini gösterdiler" diyen Apostolakis, tehdit gibi sözlerine şöyle devam etti:

"En kötü savaş senaryosuna bile hazırlıklı olmalıyız. Ve herkes, müttefikler ve rakipler, bunun iyi farkında olmalıdır."

"ASKERİ ANLAŞMALAR ETKİN ŞEKİLDE KULLANILMALI"

Aynı zamanda GEETHA'nın onursal başkanı da olan eski Savunma Bakanı, kıyı bölgesinin karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarma kararlarının kademeli olarak desteklenmesini bir "fırsat" olarak nitelendirdi. Bununla da kalmayan Yunan provokatör, bunun "Casus Belli" yani "savaş nedeni" kabul edilemeyeceğini ileri sürdü.

Yunanistan'ın Fransa ve ABD ile yaptığı askeri anlaşmaları etkin bir şekilde kullanması gerektiğini de ileri sürdü.

Yunanistan'ın, başka bir devletin Ulusal Meclisi'nin kararı nedeniyle kontrollü egemenlik ülkesi olamayacağını savunan Evangelos Apostolakis, Casus Belli'nin Yunan hükümeti için bir meydan okuma olduğunu ileri sürerek, "Ankara'nın yaptığı yorumlarla değil, ulusal çıkarlarla uyumlu bir şekilde yorumlanması gerektiğini" söyledi.

Apostolakis, kendini bilmez yorumlarına şöyle devam etti:

"Karasularının genişletilmesi, yani Yunanistan'ın böyle bir şeyi yapmak için yasal hakkını Girit'in güneyine ve doğusuna kadar kullanması, tamamen yasal bir tepkidir."

Angelos Syrigos ise Yunanistan ile Türkiye arasında hararetli bir dönem yaşanacağını düşünüp düşünmediği sorusunu yanıtlayarak, "Günler ve haftalar geçtikçe riskin arttığını düşünüyorum ama Türkiye'nin amacı bizi tam ölçekli bir müzakereye sürüklemek" dedi.

"TÜRKİYE HER YÖNDEN GERİLİM PEŞİNDE"

Bu Evangelos Apostolakis'in tansiyonu yükseltmen için yaptığı ilk provokasyon değil. Eski Savunma Bakanı, yaklaşık bir ay önce de ERT'ye konuşmuş ve “Türkiye her yönden gerilim peşinde. Bunu herhangi bir şekilde yapar" ifadelerini kullanmıştı.

Yunan medyasında bu hafta sonu gündem yine Türkiye'yeydi. CNN Yunanistan, 'Gözdağına yanıt: 'Yunan kalkanı aşılmaz', Atina Ankara'yı bilgilendiriyor' manşetini attı. "Hükümet sözcüsü Yannis Oikonomou, Türkiye'ye sert bir mesaj gönderdi, 'Yunan kalkanı aşılmaz' dedi" ifadesine yer veren CNN Yunanistan, Ankara'nın Atina'yı korkutma, terörize etme ve paniğe sürükleme taktiklerini kullandığını savundu.

"ERDOĞAN'IN STOLTENBERG MENÜSÜ..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İstanbul'daki görüşmesi de Yunan medyasında geniş yer buldu. To Vima gazetesi, 'Erdoğan'dan Stoltenberg'e-Atina'yı diyalog ve mantığa yönlendirmek' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Gazete ayrıca bir diğer haberinde 'Erdoğan'ın Stoltenberg menüsünde Ukrayna, NATO ve elbette Yunanistan var' ifadelerini kullandı.

Ta Nea gazetesi, 'Stoltenberg'e neden bilgi verdi? Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri'ne: Yunanistan tansiyonu yükseltiyor-Diyaloğa yönlendirelim' başlığını seçti.

Erdoğan Stoltenberg'le görüştü: Türkiye gerilimi tırmandırmıyor, Yunanistan makul davranmalı' diyen Ethnos gazetesi, NATO Genel Sekreteri'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüştüğünü yazdı. Gazete, Çavuşoğlu'nun Stoltenberg'e Ege Denizi'ndeki adaların silahsızlandırılması konusunu açtığını bildirdi.

Yunanistan'ın en popüler internet sitelerinden in.gr, 'Erdoğan, Stoltenberg'i Yunanistan'ın 'saldırgan eylemleri' hakkında bilgilendirdi' başlığını kullandı.

To Vima'daki göze çarpan bir başka haberin başlığı, 'Erdoğan neden İstanbul'daki kalabalığa 'Selanik simitleri' dağıttı? Sembolizm, mesaj' oldu. Gazete, Taksim Meydanı'nda Türk lideri selamlamak için toplanan kalabalığa Erdoğan'ın simit verdiği fotoğrafı yayımladı. To Vima'daki haber, in.gr internet sitesinde de aynen yayımlandı.

Kathimerini gazetesi, Doğu Akdeniz'deki deniz alanları ve meydan okumalar' başlığıyla bir haber yayımladı. Habere göre, Yunanistan ve Güney Kıbrıs barolarının Lefkoşa'nın güneyinde düzenlediği etkinliğin başlığı ise, 'Doğu Akdeniz'de deniz alanlarının sınırlanması.' (Milliyet)