Yunanistan’da yangın söndürme uçağı düştü

Sıcak hava dalgalarının etkisiyle Yunanistan'ın Rodos adasında 15 Temmuz günü orman yangınları patlak verdi. Hızla yayılan alevler adaya turizm için gelen insanlara dehşeti yaşattı. Apar topar başlanan kurtarma çalışmalarında ise şimdiye kadar 30 binden fazla kişi tahliye edildi. Tahliye edilen turistler ülkelerine dönene kadar spor salonlarında misafir edilmeye başlandı.

KORFU'DA YOĞUN ÇALIŞMA

Rodos'un ardından alevlere teslim olan bir diğer ülke ise Korfu. Adanın kuzey kesiminde başlayan yangın kısa sürede merkeze doğru ilerledi. Aynı zamanda Yunanistan'ın en büyük adalarından olan Evia (Eğriboz) Adası'nda da çıkan yangından ötürü tahliyeler başladı.

Milliyet'in aktardığı habere göre; bir itfaiye sözcüsü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Korfu'da gece saatlerinde yaklaşık 2.500 kişinin tahliye edildiğini ve yangında herhangi bir ev ya da otelin hasar görmediğini belirtti.

TURLAR İPTAL EDİLDİ

Rodos Adası’nda bazı bölgelerde kontrolün sağlanmasının ardından en az 2 bin kişi evlerine dönerken, yangınlar nedeniyle adaya yapılacak birçok uçuş iptal edildi. Tur organizasyonları da Rodos Adası’ndaki etkinliklerini askıya alırken, tatilini Yunanistan’da geçirmeyi planlayan 39 bin kişiye daha sonra kullanmak üzere yeni rezervasyon seçenekleri sunuldu.

TÜRKİYE'DEN DESTEK

İtfaiye sözcüsü Vasilis Varthakogiannis, Rodos'ta Asklipegio köyü yakınlarında ikisi Türkiye'nin, biri de Hırvatistan'ın gönderdiği semiz uçağın alevlerle mücadele ettiğini anlattı. Sözcü, üçü Mısır'dan gelen 10 helikopterin de söndürme çalışmalarına katıldığını belirtti.

Yunanistan’da ülke genelinde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar görülüyor ve bazı bölgelerde neredeyse bir haftadır devam eden yangınlar var. Dün gece saatlerinde Yunanistan Acil Durumlar İletişim Hizmetleri, Korfu’da bazı bölgeler için tahliye emirleri verdi.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÜŞTÜ

Öte yandan Yunan basının 'son dakika' koduyla geçtiği gelişmede Canadair CL-415 model bir uçak söndürme çalışmaları esnasında düştü. Anbean objektife yansıyan gelişme uçak kamerasına da yansıdı. Görüntülerde uçağın alevlere su bıraktıktan sonra kontrolü kaybedip yere çakılması yer aldı.

Yerel basında pilotların akıbetinin henüz bilinmediği belirtilirken ekiplerin olay yerinde olduğu aktarıldı. Ayrıca uçaktaki iki pilotunda Yunan olduğu bildirildi.