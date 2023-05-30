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Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 48 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale sahilinde Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk lastik içinde 48 kaçak göçmen kurtarıldı.

30.05.2023 - 09:15 | | İHA
Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 48 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakale sahilinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Botu, ‘TCSG-6’ ile Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 48 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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