Yunan bakandan deprem bölgesine ziyaret! Çavuşoğlu: İyi komşuluk böyle günlerde belli olur

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün deprem bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan bakan ile kameralar karşısına geçti ve Yunanistan'a Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında 'Zor günlerde birbirimize destek olmak önemli ama ilişkilerimiz düzeltmek için deprem ya da başka bir felaketi beklememize gerek yok' dedi.

Dendias da Bakan Çavuşoğlu'nun bu açıklamasının altına imzasını attığını vurguladı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem bölgesine ziyarete gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dendias'ın bugün burada olması Yunan hükümetinin ve halkının Türkiye olan dayanışmasını gösteriyor. Deprem meydana geldikten sonra Türkiye'yi ilk arayan ve yardımda bulunan ülkelerden biri Yunanistan'dı." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Hemen arama kurtarama ekiplerini gönderdiler. Çok sayıda uçakla insani yardımlarını Türkiye'ye gönderdiler. Yunanistan'ın arama kurtarma ekibi ile az önce tanıştık. Geldikleri andan itibaren hiç durmadan burada çaba sarf ettiler. Canlı olarak kurtarılan her kişiden sonra sadece Yunanistan ekibinin değil tüm Yunan halkının da ne kadar mutlu olduğunu gördük izledik.

"İYİ KOMŞULUK BÖYLE GÜNLERDE BELLİ OLUR"

İyi komşuluk böyle günlerde belli olur. 1999 yılında da bir ay ara ile hem Türkiye hem Yunanistan'da deprem meydana gelmişti. Önce Yunanistan bizim yardımımıza koştu, sonra biz onların yardımına koştuk. O zaman Time dergisi bunu güzel bir şekilde haberleştirmişti. Ben de o zaman bir okuyucu mektubu göndermiştim dergiye. Kısaca şunu söylemiştim. 'Zor günlerde birbirimize destek olmak önemli .Ama ilişkilerimiz düzeltmek için deprem ya da başka bir felaketi beklememize gerek yok' demiştim. Bugün de bir bakan olarak aynı şeyi söylüyorum. Umarım görüş ayrılıklarımızı diyalog yolu ile çözmek için çaba gösteririz. Ben dostum Dendias'a ve Yunanistan hükümetine ve tüm Yunan halkına bize bu zor günlerde verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum."

DENDİAS: VERDİĞİMİZ DESTEK BURADA BİTMEYECEK

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise, "Öncelikle Dostum Çavuşoğlu'na, Türk hükümetine Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çavuşoğlu'na kurtarma ekibimiz ve ziyaretimiz dolayısıyla söylediği güzel sözler için teşekkür ediyorum." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Kurtarma çalışmalarından çok memnunuz. Az önce Avusturya, Hollanda kurtarma ekibinin çadırını ziyaret ettik. Avrupa'dan gelen ekiplerin 205 kişiyi kurtardığını öğrendik.

Yunan hükümetinin verdiği destek burada bitmeyecek. Başbakanımız Miçotakis'ten aldığımız talimatla elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz. Mevlüt'ün söylediği cümlenin altına imzamı atıyorum. İlişkilerimizi düzeltmek için bir depremin daha olmasına gerek yok."