Yüksekova'da nefes kesen keşif: Öğretmen en zehirli yılanın derisini buldu!

Her hafta olduğu gibi Hakkari ve ilçelerinin tanıtımına katkı sağlayan öğretmen Ümit Bartın, bu hafta Irak sınırında bulunan Dağlıca köyünü gezdi.

Bölgenin zorlu ve eşsiz doğasında yürüyüş yaptığı sırada dikkat çekici bir bulguya imza attı. Doğaya olan tutkusu ve gözlem yeteneğiyle tanınan Bartın, tamamen bozulmamış, Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden birine ait olduğu tahmin edilen bir yılan derisiyle karşılaştı.

Bartın'ın bu keşfi, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğine dikkat çekti.

Bulduğu derinin, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğine ve ekosistemin canlılığına dair önemli bir işaret olduğunu vurgulayan Bartın, derinin uzunluğu ve yapısının uzmanların da dikkatini çekecek nitelikte olduğunu belirtti. Bartın, "Doğanın her köşesi bir sır, her detayı ise hayranlık uyandıracak kadar özel. Bu deriyle karşılaşmak, doğanın bizlere ne kadar güçlü mesajlar verdiğini bir kez daha gösterdi" dedi.