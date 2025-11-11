Yüksekova'da kuş cenneti Nehil Sazlığı'ndaki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Nehil Sazlığı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazi şartları söndürme çalışmalarını güçleştirirken, itfaiye, jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bataklık araziye araçların girememesi nedeniyle büyük zorluk yaşıyor. Ekipler, zorlu şartlara rağmen yangına yaya olarak yaklaşmaya çalışarak canla başla mücadelelerini sürdürüyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın ve Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı. Ziraat Odası Başkanı Geçirgen, "Tüm ekiplerimiz burada müdahale halinde ancak rüzgarın etkisi çok büyük. Yangın hızla ilerliyor ve artık yerleşim alanları tamamen tehlike altında. Acilen havadan müdahale edilmeli" dedi.

Sazlıktan yükselen yoğun dumanlar ilçe merkezinden görülürken, söndürme çalışmaları devam ediyor.