Yüksek kar vaadiyle milyonluk vurgun! 8 ilde eş zamanlı operasyon

17.02.2026 - 12:04Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, devre mülk sahiplerini 'yabancıya yüksek kârla satış' vaadiyle dolandıran şebekeye büyük darbe vuruldu. Reklam gideri adı altında haksız kazanç sağlayan 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da devre mülk tapu sahiplerinden 'tapularını yabancılara yüksek karla satacağız' vaadiyle reklam gideri adı altında para toplayarak dolandıran şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. 

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında devre mülk sahiplerini hedef alınarak dolandırıldıkları iddiasına yönelik inceleme başlatıldı.

Yürütülen çalışmalarda, bir pazarlama firması aracılığıyla devre mülk sahibi olan kişilere ait tapuların yabancılara yüksek karla satılacağı vaadinde bulunulduğu, satışı yapılacağı öne sürülen taşınmazlar için 'reklam gideri' adı altında ücret talep edildiği ancak herhangi bir satış işleminin gerçekleştirilmediği tespit edildi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Sakarya ve Osmaniye'de belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

