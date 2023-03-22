YSK'dan seçimlerle ilgili yeni uygulama: Hangi aday ne kadar imza topladı?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının imza sürecinin bugün başladığını, 27 Mart Pazar günü saat 20.00'ye kadar süreceğini bildirdi. Yener, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edilmiştir. Bugün aday gösterilmek istenenlerin imza süreci başlamış olup 27 Mart Pazar günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir.

YENİ UYGULAMA

Kurulumuzun yapmış olduğu yeni bir uygulama ile bugün itibarıyla il ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin takibi mümkün olacaktır. Şeffaf, güvenli bir ortam yaratmak amacıyla bu uygulamamız isteyen adaylarımıza ve temsilcilerimize imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır.

YSK'nın sitesinde saat 10.00 itibariyle adayların topladıkları imza sayısı şöyle:

3 İSMİN ADAYLIĞINA RET

Öte yandan seçmenler tarafından aday gösterilecek olan 18 cumhurbaşkanı adayından 3’ünün başvurusu reddedilirken, 9 adayda ise eksik belge tespit edildi.

Seçmenler tarafından aday gösterilecek olan cumhurbaşkanı adaylarının resmi başvuru süresi sona erdi. Yapılan başvuruları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, 18 adaydan 12 aday hakkında açıklama yayımladı. Bu 12 adaydan 3’ünün adaylık başvurusunun reddine karar verildi. 9 adayın eksik belgeleri olduğu tespit edilmesi üzerine gerekli belgelerin tamamlanması için bugün saat 17.00’ye kadar ek süre tanındı.

Murat Hakan Uzan ve Cem Cengiz Uzan’ın adaylık başvurusunun bizzat yapılmayıp vekil aracılığıyla yapıldığı anlaşıldığından cumhurbaşkanlığı adaylığının reddine, Hürrem Ayaz’ın ise posta yoluyla başvuru yaptığının anlaşılması üzerine adaylık başvurusunun reddine karar verildi.

11 ADAY SEÇMENLER TARAFINDAN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK GÖSTERİLEBİLECEK

YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. YSK'nın kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu'na gidebilecek.

YSK’nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek Cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle:

"Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal."

SANDIK SONUÇLARI ANLIK SSPS'DEN TAKİP EDİLECEK

YSK kararlarına göre, seçim kurulları, sandık sonuçları ile taranmış imzalı tutanakları sisteme yükleyecek. Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları, SSPS üzerinden bu verilere erişebilecek.

YSK UÇAK KİRALAYACAK

Yurt dışında kullanılacak oylarda da, birleşik oy pusulaları paketlenip mühürlendikten sonra, Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından YSK’nın kiraladığı THY uçaklarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaştırılacak. Uçaklarda, komisyon üyeleriyle birlikte Dışişleri’nin görevlendirdiği bir diplomatik kurye ile YSK tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda personel bulunacak. Oylar Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

SEÇMEN LİSTELERİ 14 GÜN ASKIDA

Seçmen listeleri muhtarlıklarda dün askıya çıktı. 14 gün askıda kalacak listede ismi olmayanlar İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek oradan belgesini alıp İlçe Seçim Kurulu’na getirecek.