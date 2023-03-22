AYM'den HDP'nin talebine ret

HDP'nin "sözlü savunmayı seçim sonrası yapma" başvurusu, Anayasa Mahkemesi'nce reddedildi.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, AYM'nin kararı ile ilgili şu detayları paylaştı:

Anayasa Mahkemesi’nce alınan karara istinaden HDP sözlü savunmasını 11 Nisan’da gerçekleştirecek. Biraz aslında sürece bakmak gerekiyor. Daha önce 14 Mart olarak belirlenmişti. Kahramanmaraş depremi dolayısı ile HDP 3 ay ertelenmesini istedi. Anayasa Mahkemesi kısmen kabul etti ve 1 ay erteledi. Oy birliği ile alınan karar ile 11 Nisan’da yapması kararlaştırıldı. Seçimlere kısa süre sözlü savunma istenmiyordu HDP tarafından. Anayasa Mahkemesi raportörü sözlü savunma sonrası kapsamlı rapor hazırlayacak