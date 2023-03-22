GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AYM'den HDP'nin talebine ret
ABONE OL

AYM'den HDP'nin talebine ret

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin "sözlü savunmayı seçim sonrası yapma" başvurusunu reddetti.

22.03.2023 - 09:56 |
AYM'den HDP'nin talebine ret

HDP'nin "sözlü savunmayı seçim sonrası yapma" başvurusu, Anayasa Mahkemesi'nce reddedildi.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, AYM'nin kararı ile ilgili şu detayları paylaştı:

Anayasa Mahkemesi’nce alınan karara istinaden HDP sözlü savunmasını 11 Nisan’da gerçekleştirecek. Biraz aslında sürece bakmak gerekiyor. Daha önce 14 Mart olarak belirlenmişti. Kahramanmaraş depremi dolayısı ile HDP 3 ay ertelenmesini istedi. Anayasa Mahkemesi kısmen kabul etti ve 1 ay erteledi. Oy birliği ile alınan karar ile 11 Nisan’da yapması kararlaştırıldı. Seçimlere kısa süre sözlü savunma istenmiyordu HDP tarafından. Anayasa Mahkemesi raportörü sözlü savunma sonrası kapsamlı rapor hazırlayacak

    GÜNCEL HABERLER

    Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Araç muayenesiyle ilgili son dakika kararı, ücret iade ediliyor

    Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Araç muayenesiyle ilgili son dakika kararı, ücret iade ediliyor

    YSK'dan seçimlerle ilgili yeni uygulama: Hangi aday ne kadar imza topladı?

    YSK'dan seçimlerle ilgili yeni uygulama: Hangi aday ne kadar imza topladı?

    Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? Yeni gelişme

    Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? Yeni gelişme